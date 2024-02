Santa Marina: Comune organizza un viaggio in Sicilia

Il Comune di Santa Marina organizza per il mese di maggio una gita nella Sicilia Orientale, per i residenti nel territorio comunale, le tappe saranno Messina, Catania, Siracusa, Noto, Ragusa, Modica e Taormina. I partecipanti dovranno versare una quota di 300 euro, la restante quota sarà offerta dal Comune, i non residenti, invece, che vorranno aderire all’iniziativa dovranno versare l’intera somma di 585 euro.

Gli interessati potranno iscriversi presso la sede comunale entro il 15 marzo 2024, per informazioni è possibile contattare il numero: 0974 98 90 05

“Dopo il successo della gita a Venezia organizzata dal Comune lo scorso anno – spiega il sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – abbiamo deciso di organizzare un nuovo viaggio, questa volta in Sicilia. Spero che sia un’esperienza stimolante, andremo alla scoperta della storia e della cultura siciliana, senza togliere una parte importante che è quella del divertimento. Il viaggio durerà 5 giorni, dal 20 al 24 maggio 2024. Invito chi può ad aderire, il viaggio a Venezia è stata davvero un’esperienza bella e sicuramente questo nuovo viaggio non sarà da meno”.

Il programma completo

20/05: * Messina * CATANIA

Partenza da ore 05.30 e proseguimento per la Sicilia. Arrivo a Messina per le ore 12.00 per ammirare l’orologio astronomico. Pranzo in ristorante in itinere. Proseguimento per Catania, breve visita della città, sistemazione in hotel, cena e notte in hotel.

21/05: CATANIA * ETNA

Dopo la prima colazione in hotel, visita guidata del centro storico di Catania, i cui edifici barocchi sono caratterizzati dalla contrapposizione tra la pietra arenaria bianca e la roccia lavica nera. Via Crociferi e Via Etnea sono entrambe ricche di chiese e monasteri secenteschi fino alla barocca Piazza Duomo da cui si accede alla ‘piscaria’ il folkloristico e suggestivo mercato del pesce. Pranzo in hotel e nel pomeriggio proseguimento per la visita guidata dell’Etna. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento

22/05: CATANIA escursione a SIRACUSA e NOTO

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Siracusa per la visita del parco archeologico tra cui spiccano: l’Anfiteatro Romano di forma ellittica scavato per gran parte nella roccia, il Teatro Greco, il massimo monumento del genere giunto a noi dall’antichità greca, la Latomia del Paradiso, vastissima cava di calcare adattata in parte a giardino, nella quale si aprono l’Orecchio di Dioniso, una grotta artificiale celebre per la sua straordinaria proprietà acustica di ampliare smisuratamente il suono e la Grotta dei Cordai con i Templi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita guidata di Noto, capitale del barocco siciliano, sorprendente la ricchezza di decori sui balconi e sulle facciate dei palazzi di tipica pietra arenaria, bellissimo il Duomo restaurato. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento

23/05: CATANIA escursione a RAGUSA e MODICA

Dopo la prima colazione in hotel partenza verso Ragusa, all’arrivo incontro con la guida e visita dei principali monumenti della città: conosciuta nell’antichità come “Ibla”, presenta due diversi centri cittadini, uno ricostruito da zero dopo il 1693 e l’altro ri-edificato secondo il vecchio modello medievale. Il percorso del barocco a Ragusa si snoda fra nove principali chiese (come la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa San Giorgio, la Chiesa Santa Maria dei Miracoli) e sette palazzi (fra cui Palazzo della Cancelleria, Palazzo Bertini, Palazzo Cosentini). Pranzo in ristorante, Nel pomeriggio trasferimento a Modica, incontro con la guida e visita della cittadina, soprannominata la città dei merletti per la finezza delle decorazioni dei suoi palazzi e delle chiese barocche. Suggestiva la chiesa di San Giorgio, con la ripida scalinata di 250 gradini e la bellissima facciata, oltre che il Duomo di San Pietro, il Convento dei Cappuccini, il Palazzo dei Mercedari ecc. Molto interessante anche la visita al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari oppure alle famose dolciere del luogo. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

24/05: TAORMINA * MESSINA *

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Taormina visita guidata della città: il panorama è indimenticabile, la vista spazia fino alla costa calabra. Sosta al severo Duomo ed infine come rinunciare ad una rilassante passeggiata in corso Umberto con i suoi negozi di antiquariato, artigianato e le invitanti pasticcerie. Pranzo in ristorante e proseguimento per il rientro in sede

QUOTA PRO-CAPITE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA € 585,00

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 120,00

Le quote comprendono

Trasferimento in pullman da Gran Turismo Lusso Cardioprotetto, defibrillatore a bordo, come da richiesta, euro 5/6, anno prima immatricolazione 2019, doppio autista come per legge, pullman a Vs. disposizione per eventuali escursioni extra da concordare;

Sistemazione in hotel ***, camere con servizi privati.

Trattamento di pensione completa in hotel e pranzi in ristorante come da programma (Primo di pasta secondo di carne e/o pesce, contorno di stagione, frutta e/o dessert ½ minerale) garantiamo il corretto vitto qualora fossero presenti da intolleranza e/o disturbi alimentari.

Servizio guide come da programma

Traghetto a/r per lo Stretto;

Assicurazione: Assistenza h24, copertura per eventuali Spese Mediche in viaggio.

Numero di cellulare dedicato per le emergenze attivo 7 giorni su 7;

I.V.A., tasse e percentuali di servizio;

Le quote non comprendono