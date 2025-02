Santa Marina: c’è l’accordo tra Comune e Consac gestioni idriche S.p.a.

È stato siglato, lunedì 10 febbraio 2025, l’accordo tra il Comune di Santa Marina e Consac per il subentro nella gestione delle fasi fognatura e depurazione del S.I.I. Presenti: In qualità di Sindaco p.t., del Comune di Santa Marina (SA), ing. Giovanni Fortunato, I geom. Francesco Giudice, dell’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Marina (SA), in rappresentanza del medesimo comune; . I geom. Vincenzo Stigliano, dipendente della Società Consac gestioni idriche s.p.a., afferente alla Funzione Gestione Tecnico Operativa Fognatura e Depurazione dell’anzidetta Società.

“Dall’accordo di ieri -spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- il servizio di gestione della fognatura e depurazione sarà gestito dalla Consac S.p.a., con l’auspicio e la certezza che una società importante come questa, possa fornire una prestazione adeguata ed efficiente come quella eseguita finora dal comune, naturalmente tra i due enti sarà massima la collaborazione”.