Santa Marina: bando per esperti in Valutazione di Incidenza (VINCA)

Il Comune di Santa Marina, ha avviato l’iter per la costituzione della commissione comunale in materia di valutazione di incidenza (VINCA o V.I.). Con un avviso pubblico ufficiale l’amministrazione cilentana intende raccogliere manifestazioni di interesse per l’istituzione di una short list di esperti, dalla quale saranno selezionati i 3 componenti della nuova commissione.

La commissione avrà l’importante compito di gestire le attività istruttorie per le procedure di valutazione di incidenza, in conformità con la normativa regionale e nazionale sulla tutela ambientale e della biodiversità.

Quali sono i requisiti richiesti per la candidatura?

Per poter presentare la propria candidatura ed entrare nella short list, gli aspiranti componenti devono possedere specifiche competenze scientifiche e titoli accademici mirati, in particolare la Laurea Magistrale (o vecchio ordinamento) in discipline pertinenti alla valutazione di incidenza come:

Scienze Naturali

Scienze Forestali

Scienze Agrarie

Scienze Ambientali

Scienze Biologiche

Titoli equipollenti o in materie affini

Oltre alle competenze scientifiche, i candidati devono possedere i requisiti generali previsti per l’accesso alla Pubblica Amministrazione, tra cui:

Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;

Godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

Assenza di provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una P.A.;

Regolarità contributiva, assicurativa e assenza di pendenze tributarie;

Per i candidati di nazionalità straniera, è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana, sia scritta che parlata.

Come funziona la selezione e quali sono le incompatibilità?

La procedura non prevede un concorso con punteggi o graduatorie di merito: l’inserimento nella short list non comporta alcun diritto a ottenere incarichi. L’ente si riserva la facoltà di verificare i requisiti e l’autenticità dei curricula, valutando la possibilità di sottoporre i candidati a un colloquio conoscitivo.

La commissione sarà composta da tre esperti, nominati con apposito decreto del Sindaco (o del Commissario). L’incarico sarà svolto in autonomia e senza vincoli di subordinazione, rispettando le esigenze dell’Ente. L’avviso specifica chiaramente che:

“I compensi spettanti ai singoli componenti della Commissione istruttoria (composta da tre esperti) derivano esclusivamente dagli oneri istruttori, e pertanto non gravanti sul bilancio comunale e comunque, nel rispetto dei vincoli di budget imposti dalle disponibilità finanziarie dell’Ente.”

Prima della nomina, l’Amministrazione verificherà l’assenza di potenziali cause di incompatibilità o conflitti di interesse, richiedendo, dove necessario, l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per i dipendenti pubblici.

Scadenza e modalità di presentazione della domanda

Gli interessati in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria candidatura entro il giorno 25 del mese di novembre dell’anno 2026.

La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando l’apposito Modello “A” (allegato all’avviso pubblico) e inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo:comune.santamarina@pec.it

La PEC dovrà recare come oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per nomina componente commissione Valutazione di Incidenza (VINCA o V.I.)”. Alla domanda andranno allegati:

Il curriculum vitae professionale europeo, sottoscritto e in forma di autocertificazione; Una copia di un documento d’identità in corso di validità.

L’avviso completo e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili sull’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Santa Marina.