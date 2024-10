Santa Marina, arriva la decisione del Consiglio di Stato: salva l’autonomia scolastica

L’ordinanza del Consiglio di Stato n. 6753/2024 REG. RIC. accoglie l’istanza avanzata in via incidentale dal Comune di Santa Marina, con la quale è stata confermata l’esecutività della sentenza del TAR Campania n. 4558/2024 di statuizione dell’autonomia scolastica dell’Istituto comprensivo A. Manzoni di Santa Marina-Policastro.

Ciò significa che la Regione Campania, chiamata a dare esecutività all’ordinanza sopra richiamata, dovrà ora fare dietro front e provvedere con urgenza, senza altri indugi, alla nomina del nuovo dirigente scolastico.

“Grande soddisfazione per questa ennesima vittoria – ha commentato il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato – non solo da parte mia, ma di tutta l’Amministrazione comunale e dai cittadini del comune, una sentenza giusta che tutela le piccole comunità. Voglio ringraziare l’avvocato Marcello Feola per l’impegno profuso in questa causa”.