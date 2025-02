Santa Marina: affidata all’ ASD Tennis Club Golfo di Policastro la gestione del campo da tennis comunale

Questa mattina, presso l’Ufficio Tecnico comunale di Santa Marina, è avvenuta la stipula di affidamento, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 07.11. 2024, all’ ASD Tennis Club Golfo di Policastro, del primo campo da tennis posto presso l’entrata della Villa Comunale “D. Russo” in Policastro Bussentino.

La soddisfazione del sindaco, Fortunato

“La concessione dell’impianto durerà due anni- spiega il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato- a decorrere dalla data di stesura del contratto, con possibilità di proroga per un ulteriore anno. Sono soddisfatto per la stipula avvenuta questa mattina, il campo da tennis sarà presto fruibile da chiunque sia appassionato di questo sport, ma anche di chi ad esso si vorrà avvicinare. Insomma, un altro servizio a disposizione non solo della nostra comunità, ma anche dai paesi limitrofi”.