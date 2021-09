Palestra e campo da tennis per la “Dante Alighieri” di Sapri | FOTO

SAPRI. C’è anche la città del Golfo di Policastro tra quelle che hanno beneficiato dei fondi derivanti dal bando Sport e Periferie. Quest’ultimo assegna finanziamenti per la realizzazione o il completamento di impianti sportivi nelle aree periferiche italiane. Le risorse arrivano dal Dipartimento per lo Sport del Governo.

Palestra e campo da tennis: fondi per Sapri

A Sapri sono andate risorse per 70 mila euro. Serviranno a costruire la palestra della scuola “Dante Alighieri” con annesso campo da tennis. Una struttura all’avanguardia che garantirà spazi sportivi per gli studenti ma che potrà anche essere utilizzata in orario extracurriculari.









«Quando si lavora con onestà e serietà i risultati arrivano. E ancora una volta il Comune di Sapri è stato finanziato come 23esimo su 3000 domande a seguito del Bando Sport e Periferie 2020», il commento del sindaco Antonio Gentile.

Sapri non è l’unico comune del comprensorio cilentano e valdianese ad essere risultato beneficiario dei fondi. Clicca qui per l’elenco completo.