Santa Maria, si conclude il rapporto con il dirigente ed allenatore Angelo Nicoletti

Continuano gli addii e i cambiamenti per la prossima stagione in casa Polisportiva Santa Maria. Il club giallorosso ha annunciato la separazione anche da Angelo Nicoletti che nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli all’interno della società cilentana. Dirigente, tecnico delle giovanili, ma anche allenatore della prima squadra nella Serie D 2021/22, conclusa con ottimi risultati.

Angelo Nicoletti lascia la Polisportiva Santa Maria: la nota della società

Il club ha voluto salutarlo così: “Ad Angelo, che ha ricoperto diversi incarichi all’interno del club con grande professionalità e passione, va il nostro ringraziamento e un forte in bocca al lupo per il suo futuro, che lo vedrà nuovamente in panchina”. Probabilmente, dunque, una scelta professionale da parte del tecnico ha portato a questo addio dopo tanti anni in cui Nicoletti è stato uno dei punti fermi del club.