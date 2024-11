Santa Maria ed Heraclea regalano spettacolo: finisce 3-3 al “Carrano”

Succede praticamente di tutto al “Carrano” nel match tra Polisportiva Santa Maria ed Heraclea. Il risultato finale è di 3-3, con i giallorossi che chiudono il primo tempo in vantaggio, ma poi subiscono la rimonta ospite. Solamente nei minuti conclusivi Sabatino riacciuffa il pari con la squadra cilentana che chiude in 10 uomini per l’espulsione di Cuomo.

La cronaca

Parte forte la Polisportiva Santa Maria sfondando dalla destra con Modano che disegna una splendida traiettoria per il piattone al volo di Di Giacomo che sblocca la partita (1-0). Insiste il Santa Maria con D’Auria che ci prova dal limite con un forte destro respinto da Palma.

Gli ospiti si fanno vedere con De Battista su una respinta corta della difesa giallorossa, ma la mira del 21 avversario è sballata. Fase centrale del match a favore degli ospiti che trovano il pari con Pignataro al 27’, bravo a trafiggere con un perfetto diagonale l’estremo difensore dei cilentani. Dopo una buona fase di gioco degli ospiti, il Santa Maria si riaffaccia in attacco e trova nuovamente il gol del vantaggio.

E’ ancora Di Giacomo a segnare approfittando di un clamoroso errore di Palma su cross dalla destra del solito Modano. Trema subito, dalla parte opposta, il Santa Maria con Strianese che salva sulla linea sul pallonetto di Pignataro indirizzato in porta. Nel finale, ci prova ancora De Battista, ma strozza troppo la sua conclusione dal limite dell’area e si va al riposo con la squadra di De Felice in vantaggio (2-1).

La ripresa si apre con il pari dell’Heraclea: il neo entrato Castillo, servito dall’ex Coulibaly, supera con un tiro al volo Volzone.

La fase centrale del secondo tempo non regala particolari emozioni con gli ospiti che mantengono il pallino del gioco senza però riuscire a sfondare tra le maglie difensive della squadra cilentana, che si rivede in attacco con un tiro di Strianese alto sopra la traversa.

Poco dopo la mezz’ora, i giallorossi restano in inferiorità numerica per un fallo da ultimo uomo di Cuomo e dagli sviluppi del calcio piazzato Compierchio disegna una perfetta traiettoria per il sorpasso ospite (2-3). Nonostante l’uomo in meno, i cilentani non mollano e guadagnano un calcio rigore grazie a un superlativo Di Giacomo. Si presenta dagli 11 metri Sabatino e segna il gol del pareggio (3-3) che fa esplodere il “Carrano”. Le emozioni non sono finite perché Castillo spara su Volzone da ottima posizione, mentre dalla parte opposta spreca incredibilmente Di Giacomo.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-4-2): Volzone; De Cono, Strianese, Lembo, De Angelis (45’ pt Navarrete); Modano (30’ st Ventura), D’Auria, Santoro (38’ st Musto), Formisano (1’ st Cuomo); Sabatino, Di Giacomo. A disp.: Ragone, Siciliano, Gentile, Salzano, Di Mauro. All.: De Felice

Heraclea (4-3-1-2): Palma; Cocinelli, Mascia (35’ st Esposito), Ioio, Durantino; De Battista (7’ st Castillo), Coulibaly, Marin; Quitadamo (43’ st Saponara); Pignataro (32’ st Secka), Johnson (23’ st Compierchio). A disp.: Di Foggia, Thiam, Azzarone, Montano. All.: Turco.

Arbitro: Francesco Pirozzi di Frattamaggiore (Giugno-D’Afiero)

Marcatori: 7’ e 34’ pt Di Giacomo (SM), 27’ pt Pignataro (H), 11’ st Castillo (H), 36’ st Compierchio (H), 42’ st Sabatino (SM) su rig.

Espulsioni: 34’ st Cuomo (SM) per fallo da ultimo uomo e al

Ammoniti Strianese (SM), De Cono (SM), Santoro (SM), Coulibaly (H), Sabatino (SM), Mascia (H), Modano (SM).