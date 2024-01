Santa Maria e Barletta non si fanno male: pareggio senza gol al “Carrano”

Dopo il ko contro il Gallipoli, la prima in casa del 2024 della Polisportiva Santa Maria Cilento termina con un pareggio per 0-0 contro il Barletta. In un “Carrano” gremito, le due squadre non regalano grande spettacolo e a prevalere è l’equilibrio. Il match inizia con qualche secondo di ritardo a causa dei continui fumogeni lanciati in campo dal settore ospiti.

La gara

Il Santa Maria parte bene nella prima frazione. Sono i giallorossi, infatti, a dettare il gioco ad inizio gara. È soprattutto dalla distanza che la formazione di Rogazzo ci prova. Prima con Catalano e poi con Chironi. Entrambe le conclusioni non trovano fortuna.

Anche Nunziante si mette in mostra, portando palla verso l’area di rigore. Il suo tentativo, però, è deviato in angolo. Stessa sorte anche per il tiro di Coulibaly. Nel secondo tempo la partita regala, se possibile, sempre meno chance a tutte e due le compagini. Il primo squillo del Barletta è con Inguscio. Spina, però, è bravo a bloccare in due tempi.

I cilentani si riaffacciano nella metà campo avversaria con il tiro di Maiese che viene bloccato facilmente dall’estremo difensore avversario. Poi, ben più pericoloso, è il colpo di testa di Tedesco che termina alto sopra la traversa. Il solito Catalano prova a ingannare il portiere biancorosso con una punizione velenosa che termina di poco a lato. Sul finale di gara è Camilleri a sfiorare il vantaggio con uno stacco aereo sugli sviluppi di calcio d’angolo. Molto simile anche l’occasione che capita a Schelotto. Di testa, il biancorosso, va a centimetri dal gol dello 0-1.

Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-3-3): Spina; Ferrante, Cocino, Brugaletta, Coulibaly; Borgia (23’ st Della Corte), Chironi, Nunziante (41’ st Gassama); Maiese (21’ st Salzano), Tedesco, Catalano. A disp.: Cannizzaro, Campanella, Mudasiru, Gaeta, D’Auria, Bonfini. All. Rogazzo

Barletta (3-5-2): Sapri; Capone, Camilleri, Lobosco; Rizzo (17’ st Garofalo), Basanisi (23’ st Schelotto), Bramati (37’ st Cafagna), Fornaro (29’ ST Belladonna), Inguscio; Diaz (14’ st La Monica), Caputo. A disp.: Bufano, Sepe, Lacassia, De Marco. All. Bitetto

Arbitro: Adam Collier di Gallarate (Ferretti-Orsini)

Note: Ammoniti: Maiese (SM), Lobosco (B), Tedesco (SM), Bramati (B), Cocino (SM). Angoli: 8 a 3. Recupero: 2’ pt, 5’ st.