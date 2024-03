Santa Maria, domenica sfida proibitiva alla capolista Altamura

La Polisportiva Santa Maria Cilento domenica scenderà in campo contro l'Altamura, capolista del girone H di Serie D. Un vero e proprio testa coda che vedrà protagonista la formazione giallorossa in un impegno sulla carta molto proibitivo.

Il Santa Maria

I giallorossi di mister Esposito arriveranno in terra pugliese dopo la sconfitta casalinga contro la Fidelis Andria per 0-3. Il tecnico dei cilentani ha già ribadito come la squadra, a questo punto del campionato, non abbia più nulla da perdere e si giocherà a viso aperto le sue carte anche contro la corazzata Altamura. Da valutare il recupero di Tedesco che è stato costretto ad un cambio per un problema fisico nell'ultimo match. Scalda, comunque, i motori Lucio Gaeta come riferimento offensivo.

Altamura

La formazione di casa, nell'ultima giornata, ha interrotto la sua lunga striscia di imbattibilità che durava da ben 18 gare, perdendo nello scontro diretto d'alta classifica contro il Martina.

Per questo motivo i biancorossi cercheranno subito di riprendere quel cammino che possa permettergli di conquistare la promozione diretta in Serie C.