Santa Maria di Castellabate, giovane cade sugli scogli del lungomare: trasportato in ospedale

Nella tarda serata di ieri, sull’affollato lungomare Perrotti di Santa Maria di Castellabate, un ragazzo, circa 30enne e non del posto, ha vissuto uno spiacevole sabato sera. Il giovane, per cause ancora da accertare, è caduto rovinosamente sulla scogliera presente nei pressi del noto lungomare.

L’impatto è stato violento e ha attirato immediatamente l’attenzione da parte delle tante persone nelle vicinanze che sin da subito hanno prestato i primi soccorsi.

Pronto intervento

Allertati i soccorsi, dopo pochi minuti, l’ambulanza del 118 è arrivata tempestivamente sul luogo dell’accaduto e ha trasportato il malcapitato presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Il ragazzo ha riportato un trauma facciale abbastanza esteso, ma è in buone condizioni ed è sempre rimasto cosciente.

Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate agli ordini dal comandante Malandrino.