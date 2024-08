Agropoli, ancora incidente in località Mattine: giovane ferito

Incidente stradale questo pomeriggio in località Mattine. L’ennesimo che si segnala in questa località di Agropoli. L’episodio in via Madonna della Pace, nei pressi dei centri commerciali.

Incidente in località Mattine

Coinvolti nel sinistro una Fiat Punto e uno scooter con a bordo un giovane. È stato lui a riportare la peggio. Necessario infatti il trasferimento in ospedale per accertare le sue condizioni di salute.

Sul posto, per accertare la dinamica del sinistro, gli uomini della Polizia Municipale.