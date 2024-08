Santa Maria di Castellabate, canoista non riesce a raggiungere la riva: interviene la Guardia Costiera

Nella giornata odierna, nell’ambito dei pianificati pattugliamenti lungo il litorale di giurisdizione, il dipendente Battello GC B163, avvistava a circa 2 miglia nautiche dalla località Punta dell’Inferno, Santa Maria di Castellabate, una persona a bordo di una canoa, la quale non riusciva ad avvicinarsi alla fascia costiera a causa del repentino peggioramento delle condizioni meteo marine insistenti, più in particolare era presente una forte corrente la quale continuava ad allontanare il mal capitato dalla costa.

L’intervento

Per quanto sopra il personale a bordo del Battello GC B 163, decideva di prestare immediata assistenza alla persona, trasbordandola a bordo e recuperando la canoa, accompagnandola in sicurezza presso il porto di Agropoli, ove sbarcava senza bisogno di ulteriore assistenza medica. La descritta attività si inquadra nell’ambito dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ove con particolare riferimento al soccorso in mare vengono allocati degli assetti navali operativi 24 ore su 24 senza soluzione di continuità, anche con particolare riferimento alla corrente Operazione Mari e Laghi Sicuri 2024 la quale prevede un rafforzamento della presenza in mare per attività di soccorso, assistenza e controllo ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.

Le info utili

Per quanto sopra tutti i diportisti sono pregati di prestare massima precauzione e attenzione, assicurandosi sia della piena efficienza dei mezzi navali di cui si avvalgono, ovvero di valutare preventivamente ed attentamente le condizioni metereologiche in atto le quali sono suscettibili di repentini cambiamenti. Si ricorda infine che per qualsiasi segnalazione di emergenze in mare, è sempre disponibile 24 ore su 24 il numero 1530 attraverso il quale sarà prontamente reperibile personale qualificato della Guardia Costiera.