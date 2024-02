Santa Maria, con la Palmese ci si gioca un pezzo di salvezza

La Polisportiva Santa Maria Cilento, domenica alle 14.30, scenderà in campo contro la Palmese nel match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie D. Si gioca allo stadio “Comunale” di Palma Campania e la posta in palio è davvero alta. La formazione cilentana, infatti, necessita di importanti punti per la lotta salvezza vista l’ultima casella occupata in classifica. Sarà la seconda gara sulla panchina dei giallorossi per mister Esposito dopo il pareggio per 0-0 al “Carrano” contro il Manfredonia.

Qui Santa Maria

La Polisportiva Santa Maria cercherà di sfatare il tabù di questo inizio 2024 che la vede ancora a secco di vittorie. L’ultimo successo da parte della squadra giallorossa risale proprio ad una trasferta contro il Nardò di fine 2023.

Mister Esposito, nella gara di domenica scorsa, ha già dato segnali incoraggianti all’ambiente con una prestazione caratterizzata da tanta voglia e cuore. Questo non è bastato a battere il Manfredonia, ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta.

Dal punto di vista tattico, si potrebbe riproporre il 3-5-2 con cui i cilentani hanno iniziato lo scorso match. Sul mercato, intanto, è arrivato un nuovo rinforzo. Si tratta dell’attaccante, ex Gelbison, Giovanni Di Fiore. È proprio il reparto offensivo, quello su cui mister Esposito sta lavorando intensamente da quando è arrivato. L’attacco giallorosso, infatti, è a secco da 6 gare consecutive.

Qui Palmese

Per quanto riguarda la formazione di casa, invece, la Palmese viene da una serie di risultati utili che le hanno permesso di fuoriuscire dalle sabbie mobili della classifica.

In questo avvio di 2024, infatti, è ancora imbattuta con ben 3 vittorie e 3 pareggi. Il Santa Maria, dunque, si troverà di fronte un avversario in salute e fortemente motivato a continuare il trend positivo. Servirà una gara gagliarda per gli uomini di Esposito che non possono più permettersi troppi passi falsi.