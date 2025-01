Santa Maria, che vittoria: battuta la Virtus Stabia al “Carrano”

La Polisportiva Santa Maria rialza la testa battendo, in casa, la Virtus Stabia grazie ad un gol di De Cono nei secondo tempo. Tre punti di fondamentale importanza per la classifica della formazione giallorossa.

La cronaca

I primi 45’ non regalano particolare spettacolo. Il Santa Maria approccia bene alla gara con un colpo di testa di Navarrete di facile lettura per Munao. Risponde subito la Virtus Stabia.

Sabatino, ex della partita, riceve un buon pallone nel cuore dell’area di rigore, ma spedisce la sfera sull’esterno della rete. Sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi. Ottimo inserimento di Gautieri che impegna Volzone ad intervento con i piedi. Al 36’ gli ospiti si avvicinano al vantaggio. Doukoure a due passi dalla porta prova a battere Volzone, ma Romanelli si supera con una precisa scivolata che allontana il pericolo in corner.

Nella ripresa il registro del match non cambia. Buona azione personale condotta da Liguoro: dai e vai con De Cono e conclusione larga. Buon momento per i cilentani.

Ottima manovra offensiva che libera D’Auria al limite dell’area. Il centrocampista di casa preferisce non tirare ma scaricare su Liguoro che non concretizza. Al 22′ si sblocca la gara. Lancio lungo a cercare la sponda aerea di Di Giacomo, retroguardia avversaria non perfetta nella chiusura e De Cono si ritrova a tu per tu con il portiere. Il terzino giallorosso resta lucido è porta i suoi in vantaggio.

Nei minuti conclusivi la Virtus Stabia tenta di raggiungere il pari, ma sono poche le occasioni da segnalare.

Evacuo da posizione defilata calcia sul primo palo trovando la deviazione decisiva in angolo. L’ultima chances è con il bolide dalla distanza di Lettieri che s’impenna di poco sopra la traversa.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-4-3): Volzone; Romanelli, Bisceglia, Cuomo; De Cono, D’Auria, Strianese (45’st Lopetrone), Liguoro; Navarrete (20’st Lebro), Di Giacomo, Santoro. A disp.: Lettieri, Ventura, Siciliano, Formisano, Lembo, Salzano, Chkour. All. De Felice.

Virtus Junior Stabia (4-3-3): Munao; Gautieri, Donnarumma (43’st Correale), Porzio, Buonore; Navas (25’st Evacuo), Lettieri, Vitale (15’st Boiano); Doukoure (45’ st Manzi) Sabatino, Pirone (15’st Onda). A disp.: Senatore, Inserra, Gargiulo, Zinocchi. All.: Coppola.

Arbitro: Mario Cantoro di Brindisi (Capasso-Iacoletti)

Marcatori: 22’st De Cono (SM)

Espulsioni: –

Ammoniti: Strianese (SM), Donnarumma (VS), Di Giacomo (SM)

Note: Angoli: 3-3 Recupero: 1’pt e 4’st