Santa Maria, c’è il derby campano con l’Angri

Tempo di derby tutto campano nel girone H di Serie D. La Polisportiva Santa Maria si appresta a far visita all’Angri nella 30esima giornata di campionato. Un match tra due squadre che sono nei piani bassi della classifica e che di certo non stanno attraversando un grande periodo di forma.

Il Santa Maria

La compagine cilentana arriva alla sfida con le speranze ridotte all’osso per quanto riguarda l’obiettivo salvezza. Il Santa Maria, infatti, resta il fanalino di coda del campionato con il distacco dalla zona play out che si è allungato di ben sette lunghezze.

La formazione di mister Esposito si gioca probabilmente le sue ultime speranze proprio nella gara di domenica allo stadio Novi e sono diversi anche i giocatori in dubbio per qualche problema fisico. Gassama, Chironi e Tedesco, infatti restano da valutare.

L’Angri

Dalle parte opposta c’è un Angri che non se la passa benissimo viste le due sconfitte consecutive in cui ha subito ben 6 gol, rimanendo a secco in termini realizzativi.

Anche i biancorossi sono impegnati nella lotta salvezza e per questo motivo si preannuncia una partita molto tesa ed equilibrata.