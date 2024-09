Santa Maria ancora sconfitto: il Sant’Antonio Abate vince di misura

La Polisportiva Santa Maria Cilento perde la sua terza gara consecutiva dall’inizio del campionato e lo fa tra le mura amiche del “Carrano” contro il Sant’Antonio Abate che si aggiudica la posta in palio con un gol nel primo tempo che porta la firma di Totaro.

Eppure i cilentani partono ancora una volta con il piglio giusto.

Il match

Sabatino offre un buono spunto personale a Vatiero con il tiro del centrocampista giallorosso che diventa un assist per Salzano, fermato sul più bello. È ancora il centravanti di mister Quintiero a creare grattacapi alla retroguardia avversaria liberandosi bene e calciando di un soffio sull’esterno della rete.

Al 19′ si sblocca il match al primo affondo ospite. Dal limite dell’area di rigore, Totaro lascia partire un perfetto diagonale che si infila alle spalle di Volzone. Il Santa Maria risponde con il solito Sabatino, ma il Sant’Antonio Abate sciupa l’occasione del raddoppio con Sorriso che si vede bloccare la soluzione velenosa da Volzone.

Al tramonto della prima frazione è Vatiero a divorarsi il pareggio: spiovente di Strianese con il controllo del numero 20 di casa che viene murato dal portiere a due passi dalla porta.

Nel secondo tempo, la sfida si innervosisce notevolmente. Longobordi chiama in causa Volzone che si distende sulla destra salvando i suoi. Al 23′ il gioco resta fermo per diversi minuti a causa di un infortunio al secondo assistente che è costretto ad uscire e a fare spazio, come da regolamento, a due dirigenti, uno per club.

Il Santa Maria si affida ai lanci lunghi con Bisceglia che, di testa, non riesce a dare la giusta forza al pallone. Al 33′ i padroni di casa vanno a centimetri dal pareggio con la splendida rovesciata di Sabatino che esce di un nulla. Nei minuti finali Balzano ha la chance per chiudere l’incontro, mentre De Mattia non dà la giusta angolazione al suo stacco aereo.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4–3-3): Volzone; Strianese (38’ st D’Auria), Bisceglia, Cuomo L., De Angelis; Vatiero (6’ st Di Giacomo), Lopetrone (21’ st De Mattia), Siciliano (13’ st Santoro); Salzano (21’ st De Cono), Sabatino, Modano. A disp.: Ragone, Navarrete, Lembo, Ciornei. All.: Quintiero.

Sant’Antonio Abate (3-5-2): Lucenti; Iannuzzi, Esposito, Dinacci; Vanacore, Sorriso, De Marzo, Longobardi (37’ st Balzano), Acampora; Totaro (13’ st Sannino), Martino (32’ st Cuomo V.). A disp.: Colantuono, Di Riso, Corvaglia, Baratto, Belviso, Tiberio.All.: Campana.

Arbitro: Giorgio Guarino di Avellino (Forgione-Lauro)

Marcatori: 19’ pt Totaro (SA)

Note: ammoniti Strianese (SM), Lucenti (SA), Vanacore (SA), Longobardi (SA), Sorriso (SA), De Angelis (SM), Bisceglia (SM). Angoli: 8-0. Recupero: 0’ pt e 10’ stai zitto