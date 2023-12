Santa Maria a piccoli passi: pari casalingo con il Fasano

Secondo pareggio consecutivo per la Polisportiva Santa Maria Cilento che, dopo lo 0-0 a Martina Franca, fa segnare un altro x con un divertente 2-2 casalingo contro il Città di Fasano. Le due squadre si affrontano a viso aperto in una battaglia senza esclusione di colpi sin dalle prime battute del match. Il primo brivido è di marca ospite con Dorato che ben posizionato supera Cannizzaro, ma deve fare i conti con il salvataggio sulla linea di Coulibaly.

La prima azione del Santa Maria

Il Santa Maria risponde subito con un’ottima ripartenza di Ferrante e dopo una carambola fortunata Chironi lascia partire una conclusione velenosa che trova la risposta tra i pali di Lazar. Al 12′, arriva l’episodio che stappa la sfida: altro pasticcio difensivo dei cilentani con un rilancio sbagliato di Cannizzaro e un conseguente tocco di mano da parte di Coulibaly che induce l’arbitro a decretare il calcio di rigore. Dal dischetto, Battista non sbaglia e fa 0-1. Momento favorevole per i pugliesi che hanno un’altra buona opportunità, ma la difesa giallorossa si salva complice un rimpallo favorevole. Al 31′, Nunziante si guadagna un calcio di rigore per atterramento di Manfredi. Il penalty viene realizzato da Catalano che fa 1-1.

Nel finale di primo tempo, prima Nunziante e poi Maiese, non riescono a trovare lo specchio della porta dopo una buona azione. Lo spettacolo regna sovrano anche nella ripresa. Al 4′, Catalano pennella per la testa di Ferrante che, sul secondo palo, si fa trovare pronto a colpire di testa per il 2-1.

Il pareggio

Neanche il tempo di festeggiare che il Fasano pareggia con lo stacco aereo di Pambianchi sugli sviluppi di calcio d’angolo. La Polisportiva Santa Maria sfiora il nuovo vantaggio direttamente da un rinvio di Cannizzaro che pesca Catalano. Il numero 10 di Rogazzo, da posizione defilata, calcia alto. Catalano sale in cattedra nei minuti finali con una magistrale punizione dalla distanza che si stampa sulla traversa e poi con un altro calcio piazzato che termina di poco fuori.

Il finale di gara

Negli ultimi istanti di gara, Chironi spedisce il pallone alle stelle, mentre i pugliesi, con Renelus, costringono agli straordinari l’estremo difensore di casa.

Il Tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (4-3-3): Cannizzaro; Ferrante, Cocino, Campanella (12’ st Bonfini), Coulibaly; Borgia (47’ st Salzano), Chironi; Nunziante (29’ st Leveque); Maiese, Gaeta (18’ st Gassama), Catalano. A disp.: Pappalardo, Pane, Ferrigno, Mudasiru, D’Auria. All.: Rogazzo.

Città di Fasano (4-2-3-1): Lazar; Manfredi, Aprile, Pambianchi, Esposito; Bianchini, Mengoli (15’ st Ganci); Battista (40’ st Lezzi), Prinari (24’ st Losavio), Calabria; Dorato (31’ st Renelus). A disp.: Illuzzi, Barellini, Caragnulo, Brignola, Santoro. All.: Tiozzo Peschiero.

Arbitro: Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia (Gigliotti-Palermo)

Marcatori: 13’ pt Battista (F) su rig., 32’ pt Catalano (SM) su rig., 4’ st Ferrante (SM), 9’ st Pambianchi (F)

Note: ammoniti Cocino (SM), Battista (F), Prinari (F)

Angoli: 1-2. Recupero: 1’ pt e 4’ st