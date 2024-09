Sanità, Tommasetti: “Ospedale di Polla al collasso nell’indifferenza della politica”

“La Sanità territoriale è al collasso nell’indifferenza della politica”. La denuncia arriva da Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che pone l’accento sulla grave situazione all’ospedale di Polla dove la carenza di personale rischia di mettere in grave difficoltà i reparti.

La posizione del consigliere regionale Aurelio Tommasetti

“Dal presidio “Luigi Curto”, e mi riferisco in particolare alla Chirurgia generale, arrivano sempre più preoccupanti – sottolinea Tommasetti – Il direttore sanitario ha infatti comunicato la sospensione di ricoveri e attività di urgenza per carenza di personale medico, complici i pensionamenti. Ma dalle denunce dei sindacati emergono timori anche sugli altri reparti, come Pediatria, Urologia e Cardiologia. Immaginiamo un territorio già penalizzato da diversi fattori, non ultima la viabilità, e aggiungiamo la chiusura di reparti che tra una difficoltà e l’altra continuano a garantire assistenza ai cittadini di quel comprensorio: insomma, un disastro sanitario che si consuma a scapito dell’utenza”.

Il consigliere regionale punta il dito contro le istituzioni e i rappresentanti politici: “In questo quadro drammatico, dove sono sindaci e consiglieri regionali di maggioranza? Forse troppo impegnati in convegni su un’Autonomia differenziata che non c’è. Forse farebbero meglio a preoccuparsi dello sfascio della Sanità, frutto di anni di disattenzione e politiche che hanno affossato i territori”.