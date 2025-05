Sanità, no alla chiusura del Punto Nascite a Sapri: Pierro interroga il Ministro della Salute

Continua a tenere banco la questione relativa alla possibile chiusura del Punto Nascite all’ospedale Immacolata di Sapri. Ad intervenire, il deputato della Lega, Attilio Pierro.

La nota

“Ho rivolto una interrogazione al ministro della Salute per conoscere quali iniziative intenda assumere per tutelare il Punto Nascite dell’Ospedale di Sapri, a rischio chiusura per volere del governatore De Luca. Si tratta di un presidio divenuto riferimento per il territorio salernitano a tutela della salute di mamme e bambini e insiste in un’area, quella del Cilento, da tempo oggetto di un progressivo depauperamento dei servizi assistenziali minimi.

De Luca, invece di considerare le reali esigenze di chi vive i diversi versanti della regione che dice di governare, per completare il suo piano di rientro dal deficit sanitario, taglia senza criterio proprio i punti nascita campani, tra cui quello di Sapri che, vale la pena ricordarlo, rientra nel distretto 71 Asl Salerno, composto da 17 comuni per un bacino di utenza di oltre 45mila persone in un territorio che fa registrare anche una sempre maggior presenza turistica estiva.

Reparto che, lo ricordiamo a De Luca, era già stato accorpato, con il piano ospedaliero campano, a quello di Vallo della Lucania, trasformando Sapri in struttura semplice, con un unico primario condiviso con l’altra struttura sanitaria.

“Servono azioni concrete”

Pensare di procedere oggi alla chiusura di questo servizio suona come la beffa oltre il danno. Serve chiarezza e soprattutto impedire l’ennesima cancellazione di un reparto, ad opera del presidente della Regione, che creerebbe profondo disagio a tutti i cittadini”.