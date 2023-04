Sanità nell’area Alburni – Calore, le accuse di Palmieri

Continua il dibattito sulla sanità locale è un particolare sulla grave situazione della sanità negli Alburni e nella Valle del Calore. In un territorio privo di grandi servizi per la popolazione a tenere banco è il rischio ridimensionamento dell’ospedale di Roccadaspide

Le prime del sindaco Plamieri

Sul caso interviene il coordinatore di Forza Italia Alburni/Valle del Calore Pino Palmieri.

“Purtroppo tanti cittadini del nostro territorio bisognosi di cure urgenti vengono respinti dall’ospedale di Roccadaspide, ormai sulla via della chiusura e non più in grado di dare un servizio sanitario soddisfacente– attacca Palmieri – Per non parlare del servizio di emergenza 118 che non riesce più a garantire la presenza di un medico a bordo”.

“La Sanità innovativa promessa dal governatore della Regione Campania De Luca si ferma davanti l’uscio di casa. La parola “emergenza” viene cancellata per fare spazio al “riposo in pace”, conclude il primo cittadino di Roscigno.