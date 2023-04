Sanità nel Vallo di Diano: la Cisl Fp convoca un incontro ed invita tutti i sindaci

Un vero “piano delle assunzioni” delle figure mancanti quali dirigenti medici, infermieri, ostetriche, tecnici di laboratorio, operatori socio sanitari e Amministrativi. “Operazione assolutamente necessaria considerato l’ingente numero di personale collocato in pensione nel corso degli anni è mai sostituito e che rende, attualmente impossibile garantire la normale copertura dei turni e dei servizi sulle 24 ore”. E quanto chiede a gran voce la Cisl Fp con un documento a firma del Segretario Aziendale Cisl Fp, Enza Cirigliano e gli R.S.U. e Componenti Terminale Associativo Cisl Fp, Cirigliano Vincenzina Antonio Cervone, Giuseppe Procaccio, Gianfranco Climaco, Luigi D’Alessio.

Le dichiarazioni

“L’ospedale di Polla“, si legge nella nota, “inviata a tutti i sindaci del comprensorio del Vallo di Diano, è fondamentale per tutto il comprensorio e quindi si rende necessario e urgente, superare tutte le criticità e lavorare per il suo rilancio, al servizio dell’intera comunità Valdianese”.

I Sindacalisti della Cisl Fp dichiarano “Chiediamo atti concreti, assunzione di personale e investimenti: Un piano per il personale, così da alleggerire l’affanno dell’ospedale e restituire agli operatori la necessaria serenità.” Per questo i rappresentanti sindacali chiedono un “confronto per la tutela e il potenziamento della struttura attraverso, in primis, assunzione di personale medico necessario a garantire i Lea (livelli essenziali di assistenza) nelle varie Unità operative”. Per i sindacalisti inoltre è indispensabile “il mantenimento del Punto Nascita oltre che l’attivazione della stroke unit (centro ictus) così come previsto dal Piano Aziendale” .

“Nei Pronto Soccorso si assiste ad episodi di violenza verso quei pochi operatori (medici, infermieri, OSS) che garantiscono un servizio essenziale nonostante tutto, perché i cittadini sono esasperati dalle scarse e tardive risposte“.

Appuntamento sabato 15 aprile

La Cisl Fp Vallo di Diano torna a chiedere con forza l’immediata assunzione di tutto il personale necessario a garantire i servizi e a tal proposito “abbiamo convocato sabato 15 aprile alle ore 9:30, presso la Sala Conferenza del Presidio Ospedaliero di Polla, un incontro con gli Amministratori Locali e Direzione di Presidio, in quanto riteniamo davvero fondamentale il contributo dei Sindaci e dei Rappresentanti Politici e Istituzionali del Territorio, per assicurare ai cittadini e quanti lavorano nel mondo della sanità, risposte concrete e proposte da offrire a chi è deputato alla scelta in materia, per migliorare i servizi di assistenza e garantire il diritto alla salute per tutti.”