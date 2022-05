Manca personale all’ospedale di Vallo della Lucania, l’allarme dei sindacati

Carenza di personale all’ospedale ‘San Luca’ di Vallo della Lucania. La denuncia arriva dalla segreteria territoriale del Nursind Salerno, in una nota inviata all’Asl a firma del segretario provinciale, Biagio Tomasco, e del dirigente sindacale, Adriano Cirillo. I sindacalisti, in una nota inviata all’Asl, chiedono “un urgente intervento teso a sanare il gravissimo ridimensionamento dell’offerta di salute che si sta verificando al territorio di competenza”.

“Ad oggi – spiegano – ogni reparto vive una condizione di precarietà, il personale è obbligato a svolgere numerosissime ore di straordinario (per il comparto) e ALPI (per i dirigenti medici) per il solo raggiungimento della copertura dei turni di servizio con un minimo di garanzia dei LEA. Abbiamo UU.OO. con soli due Dirigenti Medici in Servizio, abbiamo branche ad alta specialità che non sono in condizione di garantire l’urgenza nelle ore notturne, abbiamo servizi che si vedono costretti ad inviare all’esterno i campioni di sangue prelavato per la lavorazione degli stessi. Questo lento depauperamento dei servizi dura da anni, il territorio sta perdendo pezzi di offerta di salute e nessuno sembra preoccuparsene”.

Neurochirurgia, Centro Trasfusionale, Malattie Infettive, Chirurgia Vascolare, sono le unità con la maggiore carenza di personale medico, ma altri sono comunque in grave difficoltà.

“Insomma l’Ospedale di Vallo della Lucania è in gravissima carenza di personale medico, intanto l’Azienda consente che tutto questo accada senza muovere un dito, bandisce concorsi che poi annulla o riformula, si perde in inutili lungaggini burocratiche, emette assensi a trasferimenti verso altri Presidi Aziendali, tutte cose che perseguono quello che nostro parere è un progetto teso al ridimensionamento del nostro P.O.. Sulla carta ci potenziano, basti vedere i reparti previsti nell’atto aziendale, addirittura si prevedono aperture di nuovi posti di degenza di Neurologia, Gastroenterologia, Riabilitazione … ma di fatto non arrivano le risorse. In tutto questo chi si lamenta? Chi perora la causa del nostro territorio?”, osservano Tomasco e Cirillo.

E aggiungono: “La direzione Sanitaria è impotente, sostiene di rappresentare la situazione alla Direzione Generale ma di non ricevere risposte, la politica locale è silente, inesistente, gli organi di stampa forse non vedendo più la notizia come qualcosa di rilevante (essendo argomento trito e ritrito) non si interessano più all’argomento … L’emergenza COVID ha nascosto per 2 anni la vera emergenza, quella riguardante il declino di un ospedale, quello di Vallo della Lucania, lo scadere della possibilità di curarsi vicino casa, il depotenziamento di un territorio intero. Allo stesso tempo però, il COVID, ha permesso la riapertura, se pure parziale, del P.O. di Agropoli, dove ad oggi si svolgono attività che comunque rivestono una rilevante importanza, consentendo appunto ai pazienti del nostro territorio di restare qui, qualora infetti dal COVID19, anziché andare lontano in chissà quale zona della Regione. Tutto bene, fatto salvo per il fatto che parte delle risorse umane, necessarie a far funzionare il P.O. di Agropoli, sono state sottratte proprio al P.O. di Vallo della Lucania”.

“Certamente qualcuno obietterà che alcune delle risorse sottratte al P.O. di Vallo siano state assunte per l’emergenza COVID, vero (e non è così per tutte, alcune figure erano pienamente in servizio presso il P.O. di Vallo molto prima del Covid) ma perché non si valuta quante centinaia di unità di personale è oggi in servizio, all’interno della ASL Salerno, in reparti e Presidi Ospedalieri che nulla hanno a che fare con i Covid? In alcuni posti si può fare tutto e di più, a Vallo, e per Vallo spesso si trovano solo i problemi e mai le soluzioni. Pochi mesi fa abbiamo inaugurato la nuova facciata dell’Ospedale, lavori attesi da anni, fondi stanziati da anni, poi finalmente realizzati. Il fatto però, il paradosso, è proprio questo, si trattava solo di lavori di una facciata…”, concludono dalla Nursind.