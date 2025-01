Sanità nel Cilento, FdI: “Questa è la politica di De Luca”

«È surreale quanto accaduto nel nostro Cilento». Inizia così Modesto Del Mastro, coordinatore di Fratelli d’Italia per quanto riguarda il territorio del Cilento Nord. Si riferisce all’episodio di mala sanità che ha visto coinvolta una donna di San Mauro Cilento colpita da un malore.

I fatti

I soccorsi, avvertiti dal marito, sono giunti in ritardo. Si è reso necessario chiamare un’ambulanza perché in quel momento, forse complice il periodo di festa, non c’era nessuna guardia medica disponibile. Il mezzo è giunto a San Mauro Cilento da Castellabate dopo circa 25 minuti e a bordo c’era solo un infermiere che ha avuto difficoltà ad intervenire. Passa altro tempo e solo dopo 90 minuti è giunta un’automedica da Vallo della Lucania.

Nel merito, interviene dunque Del Mastro che tuona contro la Regione Campania e in particolare il presidente Vincenzo De Luca. «Ospedali chiusi, ambulanze senza un medico a borgo, guardie mediche senza operatori sanitari – le sue parole – cosa dobbiamo ancora aspettarci? Non è possibile che una ambulanza arrivi con così tanto ritardo e senza un medico capace di intervenire. Siamo abbandonati. Questa è la sanità figlia della gestione De Luca – ruggisce – che ancora oggi vuole continuare a imperversare. Tanti i nastri tagliati, ma dove sono le iniziative per la sanità?».

Del Mastro, poi, si rivolge ai primi cittadini e agli amministratori del Cilento: «Si rechino a Palazzo Santa Lucia e vadano a protestare contro De Luca. Non è più una questione di bandiere, di colori o di idee – ragiona – c’è da difendere un diritto sacro sancito dalla Costituzione che in Campania viene stracciata. Tutti insieme, sindaci e amministratori, facciano un’unica voce e facciano sentire le nostre problematiche».

«Quando l’era De Luca finirà sarà troppo tardi – conclude Del Mastro – ma noi siamo pronti a far cambiare rotta alla Regione. Chiunque sarà il candidato, il centrodestra ha già le idee chiare su come governare e su come far tornare in questi nostri territori una sanità d’eccellenza».