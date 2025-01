San Mauro Cilento: quasi due ore per un soccorso, ricoverata 52enne in gravi condizioni

Quasi due ore per avere la necessaria assistenza sanitaria. Una donna di 52 anni è ora ricoverata in gravissime condizioni presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania e lotta tra la vita e la morte.

I fatti

L’episodio è accaduto nella giornata del primo gennaio a San Mauro Cilento. Una donna del posto ha accusato un improvviso malore. Il marito ha cercato aiuto alla locale guardia medica, in quel momento chiusa per l’indisponibilità di personale. Così, insieme al sindaco Carlo Pisacane, ha cercato di contattare il personale medico, ma anche le altre postazioni nelle vicinanze erano inattive.

Così è stato chiesto l’intervento del 118. Dopo venticinque minuti, nonostante la gravità della situazione, è giunta un’ambulanza da Castellabate con a bordo soltanto un infermiere che di fronte alla gravità della situazione non ha avuto la possibilità di fornire tutta la necessaria assistenza. Soltanto dopo novanta minuti, raccontano i presenti, è giunta un’automedica proveniente da Vallo della Lucania.

Rabbia e indignazione da parte del primo cittadino, Pisacane

La donna è stata stabilizzata è trasferita al “San Luca” dove è attualmente intubata e ricoverata nel reparto di rianimazione in gravi condizioni. «È inaccettabile che il medico più vicino a noi sia a Vallo della Lucania. Ora una madre di famiglia è in gravi condizioni, probabilmente avrebbe avuto qualche speranza in più se fosse stata assistita in tempi rapidi», ha detto il primo cittadino.