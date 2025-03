Sanità: il 2 aprile incontro all’Asl. Da Auricchio invito alla partecipazione ai sindaci delle aree interne

La Direzione Generale dell’Asl Salerno ha convocato, per il giorno 2 aprile 2025, alle ore 12:30, un’importante riunione con il Direttore Generale, l’Ing. Gennaro Sosto.

Si tratta di una riunione di allineamento rispetto alle attività delle Botteghe della Comunità che si terrà alla presenza di tutti i 29 sindaci dei Comuni delle Aree Interne del Cilento Interno.

La Direzione Generale dell’Asl Salerno ha comunicato al Presidente delle Aree interne del Cilento, Girolamo Auricchio, di provvedere ad inoltrare la convocazione a tutti i sindaci affinché prendessero parte all’incontro che si terrà a Salerno presso la Sala Blu della Direzione Generale di via Nizza.

L’invito al presidente delle aree interne

“Il Direttore Sosto ha dimostrato la massima disponibilità nell’accogliere la nostra proposta/richiesta di incrementare le prestazioni sanitarie presso le Botteghe della Comunità inserendo la possibilità di effettuare, tra l’altro, i prelievi ematici, anche a domicilio e, di certo, la giornata offrirà l’occasione di discutere anche di questo punto e di ogni servizio sanitario utile che potrà essere espletato tramite le Botteghe. Le Botteghe della Comunità, aperte grazie all’impegno e alla lungimiranza del Direttore Sosto, erogano prestazioni sanitarie utilissime specie nelle Aree Interne. Basti pensare che sono tanti gli anziani residenti nelle aree periferiche del Cilento che, se non possono ricevere visite e cure nel loro comune, rinunciano addirittura a sottoporsi ad ogni controllo” ha fatto sapere Auricchio ricordando che le Botteghe della Comunità, partite dal Cilento Interno, stanno diventando un modello da adottare a livello nazionale per portare i servizi sanitari nelle aree più disagiate.

Il ruolo delle Botteghe

Le Botteghe stanno, difatti, permettendo il potenziamento dei servizi di assistenza territoriale nei Comuni e offrono alla popolazione cilentana percorsi multidisciplinari e integrati, basati sulla collaborazione di differenti figure specialistiche che, integrandosi, possano offrire alla persona un percorso di salute duraturo e ben collaudato, a spiegarlo nei dettagli proprio il Direttore Sosto, che è anche vicepresidente vicario di Federsanità, nell’ambito dell’evento di presentazione dell’Intergruppo parlamentare “La nuova sanità territoriale, le emergenze e le aree interne” che si è svolto al Senato. Grazie al progetto “Personas e Botteghe della Comunità“, l’ASL Salerno si è anche aggiudicata il primo premio, ritirato dal Direttore Sosto, degli “Oscar della Sanità italiani” nella categoria Lean per l’Integrazione Sociosanitaria.

L’assistenza territoriale

“Con le Botteghe della Comunità l’assistenza sanitaria territoriale dell’entroterra cilentano ha fatto un enorme passo in avanti, mentre resta allarmante la situazione che riguarda l’Ospedale di Roccadaspide a causa dell’indisponibilità dei medici a prestare servizio negli ospedali delle Aree Interne. Sono certo, tuttavia, che il Direttore Sosto, sempre attivo per andare incontro alle esigenze sanitarie dei cittadini, ci sosterrà pienamente per risolvere questa emergenza e continuare a garantire a tutti il diritto alla salute” ha concluso Auricchio.