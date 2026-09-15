Sanità d’eccellenza a Eboli: salvato paziente ad alto rischio con un intervento cardiovascolare record

Un delicato e complesso intervento cardiovascolare ad altissimo rischio è stato eseguito con successo presso la Cardiologia Interventistica dell’ospedale di Eboli, diretta dal dottor Michele Capasso. L’operazione ha consentito di restituire una prospettiva di vita a un paziente fortemente debilitato da una severa sintomatologia anginosa, confermando l’elevata qualità delle prestazioni mediche erogate dalla struttura campana.

Una sfida chirurgica ad alta complessità tecnica

Il quadro clinico del paziente si presentava estremamente critico: si è resa necessaria la ricanalizzazione di un’occlusione totale cronica dell’arteria coronarica interventricolare anteriore, eseguita a seguito del fallimento di un precedente bypass. A complicare ulteriormente l’operazione hanno concorso una grave e aggressiva vasculopatia sistemica e una compromessa funzione di pompa cardiaca.

Per ovviare alla ridotta funzionalità del cuore e garantire la stabilità emodinamica durante le manovre, i medici hanno impiantato una pompa di assistenza ventricolare con accesso attraverso l’arteria ascellare, una procedura ad alta precisione fondamentale per la sicurezza del paziente.

Il valore dell’Heart Team multidisciplinare

La riuscita dell’intervento è stata determinata dalla cooperazione di una squadra specialistica creata ad hoc per gestire ogni fase del rischio. L’équipe ha visto lavorare in totale sinergia cardiologi interventisti, anestesisti, chirurghi vascolari e chirurghi generali, affiancati da un consulente esperto proveniente dall’Ospedale Humanitas di Milano.

La condivisione delle decisioni e l’integrazione delle diverse competenze mediche hanno rappresentato la chiave di volta per il superamento delle criticità intraoperatorie, ponendo la tutela del paziente come obiettivo primario.

Il modello assistenziale della Asl Salerno

L’episodio evidenzia l’efficacia dei protocolli basati sul lavoro di squadra all’interno delle strutture sanitarie locali, capaci di affrontare casi clinici complessi senza costringere i pazienti alla mobilità extraregionale.

“La collaborazione sperimentata in questa occasione costituisce un modello di lavoro multidisciplinare capace di mettere insieme eccellenze, competenze e persone per offrire ai cittadini una sanità sempre più preparata ad affrontare le sfide più difficili”.

Con queste parole il Direttore Generale dell’Asl Salerno, l’ingegner Gennaro Sosto, ha commentato l’esito positivo dell’operazione, sottolineando l’importanza strategica dell’integrazione tra professionisti per il futuro della sanità pubblica.