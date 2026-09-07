Epilessia pediatrica: l’Asl Salerno attiva il nuovo ambulatorio ad Agropoli e Battipaglia

L’Asl Salerno rafforza la rete dei servizi territoriali dedicati all’età evolutiva con l’attivazione dell’Ambulatorio di Epilettologia Pediatrica. La nuova struttura specialistica è concepita per garantire diagnosi tempestive, percorsi terapeutici su misura e un costante monitoraggio clinico a bambini e adolescenti affetti da epilessia. Il servizio risponde alla necessità di offrire un’assistenza altamente qualificata sul territorio, riducendo l’esigenza per i pazienti e le loro famiglie di affrontare lunghi spostamenti verso centri specialistici lontani.

Le sedi del servizio e la modalità in Day Hospital

L’attività dell’ambulatorio si articola su due punti di riferimento territoriali per garantire una copertura capillare: la sede della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) di Agropoli e la sede territoriale di Battipaglia.

Presso la struttura di Agropoli è inoltre previsto l’accesso in regime di Day Hospital. Questa modalità consente di effettuare gli approfondimenti diagnostici e le prestazioni cliniche che richiedono un tempo di permanenza più prolungato, all’interno di un contesto protetto e senza la necessità di un ricovero ordinario.

L’importanza di una presa in carico personalizzata

L’epilessia nell’età evolutiva presenta quadri clinici complessi e variabili. Le caratteristiche delle crisi, le cause sottostanti e la risposta ai farmaci cambiano in modo significativo in base all’età e alla fase di sviluppo del paziente. Per questo motivo, la presa in carico richiede competenze multidisciplinari e un approccio strettamente individualizzato che consideri lo sviluppo neuropsicologico complessivo del bambino.

La continuità assistenziale rappresenta il pilastro fondamentale del progetto. Il percorso non si conclude con la prima diagnosi, ma prosegue con un monitoraggio costante nel tempo per valutare l’efficacia e la tollerabilità dei trattamenti, adattandoli progressivamente alla crescita del paziente.

Le dichiarazioni dei vertici aziendali

L’iniziativa si inserisce nella linea strategica dell’azienda sanitaria orientata a potenziare l’assistenza decentrata sul territorio.

“L’Asl Salerno continua nel suo percorso verso una ‘sanità di prossimità'”, afferma il Direttore Generale dell’ASL Salerno, ing. Gennaro Sosto. “Un percorso che non si limita a facilitare l’accesso alle strutture sanitarie, ma che intende portare risposte concrete a bisogni complessi direttamente alle persone che ne hanno necessità”.

Sulle specifiche esigenze cliniche della patologia è intervenuto il Direttore della UOC di Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, Salvatore Iannuzzi: “L’epilessia pediatrica richiede un livello di specializzazione particolarmente elevato. Non si tratta soltanto di arrivare a una diagnosi corretta, ma di comprendere quale forma di epilessia abbiamo di fronte, quale impatto possa avere sullo sviluppo e quale sia il trattamento più appropriato per quello specifico bambino. La terapia non può essere standardizzata e deve essere monitorata e adattata nel tempo. L’obiettivo è offrire al bambino e alla sua famiglia un punto di riferimento stabile, competente e vicino”.