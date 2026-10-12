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Sanità Campania, Lorenzo Conte è il nuovo Coordinatore regionale CISL FP

Lorenzo Conte è il nuovo Coordinatore regionale della Sanità pubblica CISL FP Campania. Contrattazione, tutela dei lavoratori e diritti al centro dell'incarico.

Di:
Ernesto Rocco
Sanità Campania, Lorenzo Conte è il nuovo Coordinatore regionale CISL FP

Lorenzo Conte assume la guida del Coordinamento regionale della Sanità pubblica della CISL FP Campania. Già alla testa della CISL FP Salerno per il settore della Sanità pubblica e delle Professioni sanitarie e sociosanitarie, Conte trasferisce a livello regionale l’esperienza e la conoscenza maturate direttamente sul campo, rafforzando la rappresentanza e la tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori del comparto sanitario campano.

Un nuovo incarico nel segno della continuità e della responsabilità

L’assegnazione del nuovo ruolo segna un passaggio strategico per la struttura sindacale regionale, che punta a consolidare il dialogo tra i diversi livelli territoriali. Conte ha accolto la nomina sottolineando il senso di responsabilità richiesto nel rappresentare le migliaia di operatori che garantiscono quotidianamente l’operatività delle strutture sanitarie della regione.

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Nel suo messaggio di insediamento, il neo Coordinatore ha espresso gratitudine ai vertici dell’organizzazione: «Un sentito ringraziamento va a Luigi D’Emilio, Segretario generale regionale della CISL FP Campania, per la fiducia accordata, e a Miro Amatruda, Segretario generale della CISL FP Salerno, per il sostegno e il percorso sindacale condiviso». Una fiducia che richiama all’impegno costante, ponendo la centralità del personale al centro dell’agenda sindacale.

Le priorità: contrattazione, valorizzazione economica e condizioni di lavoro

Infermieri, professionisti sanitari, operatori sociosanitari (OSS), unitamente al personale tecnico e amministrativo, rappresentano la risorsa fondamentale del Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di figure professionali spesso sottoposte a carichi lavorativi elevati e a crescenti responsabilità gestionali e assistenziali.

Il piano d’azione del Coordinamento regionale si articolerà su linee guida ben definite:

  • Rafforzamento della contrattazione collettiva: garanzia di un’applicazione rigorosa degli istituti contrattuali sia sul piano giuridico sia su quello economico.
  • Crescita professionale ed economica: definizione di percorsi concreti di carriera e di adeguamento retributivo.
  • Lavoro di squadra e partecipazione: integrazione costante tra il livello regionale, le sedi territoriali, i delegati e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).

Tutelare i lavoratori per garantire il diritto alla salute dei cittadini

L’esperienza maturata nella provincia di Salerno costituisce il modello organizzativo su cui innestare la nuova fase regionale. Attraverso l’ascolto delle istanze provenienti dai luoghi di lavoro, la CISL FP intende trasformare le criticità quotidiane in proposte concrete da sottoporre alle interlocuzioni istituzionali.

L’impegno del Coordinamento si sintetizza nel legame indissolubile tra la protezione dei lavoratori e la qualità delle cure erogate alla collettività: «Tutelare chi cura significa difendere la dignità professionale e contribuire al diritto alla salute dei cittadini: due obiettivi strettamente legati, sui quali si concentrerà l’attività del Coordinamento regionale».

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