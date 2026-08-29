Sanità ad Auletta, aperta la Casa di Comunità: attivi i primi servizi

Apertura ufficiale per la nuova Casa di Comunità di Auletta con l’attivazione dell’Ambulatorio Infermieristico. La struttura sarà operativa dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00, proponendo un’offerta sanitaria destinata ad ampliarsi progressivamente nel corso delle prossime settimane.

Già dai prossimi giorni prenderanno il via le visite fisiatriche, a cui farà seguito l’attivazione degli ambulatori di cardiologia ed ematologia, fino al completo inserimento di tutti i servizi territoriali previsti dalla programmazione sanità.

I servizi sanitari e i tempi di attivazione delle visite specialistiche

L’annuncio è giunto dal sindaco di Auletta, Antonio Caggiano, che ha definito l’avvio del presidio una vittoria decisiva per l’intera comunità e per i comuni del comprensorio. L’apertura dell’Ambulatorio Infermieristico costituisce il tassello iniziale di una rete pensata per avvicinare le cure ai cittadini ed evitare spostamenti verso le strutture ospedaliere centrali.

Dalla scuola alla sanità: il recupero dell’ex edificio scolastico

L’opera ha rischiato lo stop definitivo. Originariamente la Casa di Comunità doveva sorgere in località Contrada Mattina, ma l’opera era stata esclusa dalla programmazione regionale a causa dei costi eccessivi e delle tempistiche di realizzazione prolungate.

La svolta è arrivata con l’individuazione dell’edificio dell’ex scuola elementare come nuova sede: la rifunzionalizzazione del plesso ha consentito di conservare il presidio sanitario sul territorio evitandone la cancellazione e senza comportare ulteriore consumo di suolo.

L’impegno delle istituzioni locali per la sanità di prossimità

Il primo cittadino ha evidenziato il lavoro di squadra condotto dall’Amministrazione comunale e dagli uffici tecnici, supportati dal contributo del consigliere regionale Corrado Matera. La sinergia istituzionale ha permesso di salvaguardare un’opera strategica destinata a rafforzare la medicina territoriale ad Auletta e nei comuni limitrofi.