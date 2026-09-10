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Sanità a Marina di Camerota: parte il Motor Home Odontoiatrico dell’Asl Salerno

Prima tappa a Marina di Camerota per il Motor Home Odontoiatrico dell'Asl Salerno: cure e visite gratuite per le fasce fragili. Il calendario e i dettagli

Di: Maria Emilia Cobucci
Sanità a Marina di Camerota: parte il Motor Home Odontoiatrico dell’Asl Salerno

Ha preso il via da Marina di Camerota la prima tappa italiana del Motor Home Odontoiatrico, l’ambulatorio mobile strutturato per erogare prestazioni sanitarie e cure dentali a favore di persone in condizioni di fragilità sociale, economica e sanitaria. L’iniziativa mette a disposizione un’unità mobile completamente attrezzata, capace di raggiungere direttamente i cittadini sul territorio.

Visite gratuite e prevenzione per le fasce fragili: l’intervento dell’Amministrazione

Sull’avvio del progetto è intervenuto l’assessore alla Sanità del Comune di Camerota, Francesco Saturno:

«Si tratta di un progetto davvero importante e Camerota è il primo comune interessato da questo tour. A nome dell’intera amministrazione rivolgo i ringraziamenti al Direttore Generale dell’Asl Gennaro Sosto, al Direttore Sanitario dell’Asl Primo Sergianni, al nostro direttore sanitario Vincenzo De Paola e al dottor Antonio Coppola, responsabile del servizio. È un’iniziativa grazie alla quale vengono effettuate visite odontoiatriche gratuite di altissima qualità, garantite da personale esperto e qualificato dell’Asl Salerno, destinate alle persone appartenenti alle fasce più bisognose e a chi possiede un reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro. Tutto questo rappresenta motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione, che riesce così a garantire prestazioni sanitarie a chi, spesso per motivi ambientali o economici, vi rinuncia».

I primi risultati e il calendario dei prossimi appuntamenti nel Comune di Camerota

Nel corso della prima giornata di attività sono state eseguite complessivamente 9 visite specialistiche.

Il servizio itinerante prosegue sul territorio comunale per garantire massima accessibilità a residenti ed anziani. Di seguito il calendario delle prossime date previste:

  • 16 del mese: tappa nella frazione di Licusati;
  • 23 del mese: tappa nella frazione di Lentiscosa;
  • 30 del mese: tappa a Camerota capoluogo.
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