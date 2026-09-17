Attualità

Sanità a Eboli: salvato paziente ad alto rischio, plauso dei cittadini

Eboli, riuscito un delicato intervento di cardiologia. Cittadinanzattiva e TDM lisciano un plauso all'ospedale, punto di riferimento per la Valle del Sele

Di: Antonio Elia
Ospedale Eboli

Cittadinanzattiva e il Tribunale per i Diritti del Malato esprimono profonda gratitudine all’équipe di Cardiologia Interventistica dell’Ospedale di Eboli, diretta dal dottor Michele Capasso, per la riuscita di un delicato intervento su un paziente ad altissimo rischio.

Restituire salute e autonomia quotidiana riafferma il valore più autentico della medicina: porre la qualità della vita della persona al centro di ogni percorso di cura.

Risposta all’emergenza e sovraccarico d’utenza

In una fase di forte criticità per il territorio, legata alla prolungata chiusura dell’Ospedale di Battipaglia, il personale sanitario sta rispondendo con straordinaria professionalità e spirito di collaborazione. La resilienza e la flessibilità dimostrate dagli operatori nel gestire il sovraccarico del bacino d’utenza rappresentano il vero pilastro che garantisce la continuità assistenziale e la tenuta della rete dell’emergenza.

Punto di riferimento per la Valle del Sele

La sinergia tra eccellenza tecnica e coesione di squadra dimostra che la sanità pubblica sa offrire risposte all’avanguardia anche nelle sfide cliniche più complesse. Questo lavoro corale non solo rafforza il fondamentale patto di fiducia tra cittadini e istituzioni, ma riafferma l’Ospedale di Eboli come presidio guida e punto di riferimento imprescindibile per l’intera Valle del Sele.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.