Sanità a Eboli: salvato paziente ad alto rischio, plauso dei cittadini

Cittadinanzattiva e il Tribunale per i Diritti del Malato esprimono profonda gratitudine all’équipe di Cardiologia Interventistica dell’Ospedale di Eboli, diretta dal dottor Michele Capasso, per la riuscita di un delicato intervento su un paziente ad altissimo rischio.

Restituire salute e autonomia quotidiana riafferma il valore più autentico della medicina: porre la qualità della vita della persona al centro di ogni percorso di cura.

Risposta all’emergenza e sovraccarico d’utenza

In una fase di forte criticità per il territorio, legata alla prolungata chiusura dell’Ospedale di Battipaglia, il personale sanitario sta rispondendo con straordinaria professionalità e spirito di collaborazione. La resilienza e la flessibilità dimostrate dagli operatori nel gestire il sovraccarico del bacino d’utenza rappresentano il vero pilastro che garantisce la continuità assistenziale e la tenuta della rete dell’emergenza.

Punto di riferimento per la Valle del Sele

La sinergia tra eccellenza tecnica e coesione di squadra dimostra che la sanità pubblica sa offrire risposte all’avanguardia anche nelle sfide cliniche più complesse. Questo lavoro corale non solo rafforza il fondamentale patto di fiducia tra cittadini e istituzioni, ma riafferma l’Ospedale di Eboli come presidio guida e punto di riferimento imprescindibile per l’intera Valle del Sele.