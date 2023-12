San Pietro al Tanagro si prepara al Natale: al via un ricco calendario di eventi

Nel giorno dell’Immacolata si accende il Natale a San Pietro al Tanagro, con una caleidoscopica serie di iniziative dedicate a tutte le età. L’8 dicembre il piccolo comune valdianese inaugurerà alla grande il periodo natalizio, con gli appuntamenti programmati a partire dalle ore 18:30 dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Quaranta ed inseriti nel Progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”.

Il programma di San Pietro al Tanagro per Natale

Si comincia alle ore 18:30 con l’accensione dell’Albero di Natale. “Nel giorno dell’Immacolata – sottolinea il Presidente del Consiglio comunale Antonio Pagliarulo – daremo il via in modo scoppiettante a queste festività natalizie 2023, regalando a chi vorrà raggiungerci a San Pietro al Tanagro tanti momenti di serenità, dei quali si sente davvero il bisogno. Abbiamo programmato un inizio davvero spettacolare, attraverso l’accensione dell’albero e delle luminarie che faranno risplendere la nostra piazza”.

La serata verrà poi allietata dall’esibizione della Sant’Antonio “Street Band”, che con la sua musica gioiosa ed emozionante trasporterà tutti i presenti in Piazza e nel Corso nella più coinvolgente atmosfera natalizia. “La Cooperativa Archeoarte -continua Pagliarulo- darà vita ad un Laboratorio di Natale dedicato ai più piccoli, che potranno scrivere la letterina per Babbo Natale da appendere sotto l’albero. L’Associazione “L’Arte nelle Mani” presenterà un’Istallazione Presepiale di arte urbana ornamentale. E per finire, la pasticceria l’Angolo della Delizia ci farà assaporare la produzione artigianale di dolci natalizi”.

Attività per famiglie, laboratori, arte, enogastronomia e musica: il Viaggio nel Vallo di Diano, iniziato in piena estate, continua anche a Natale. Proponendo appuntamenti dedicati a tutti, da trascorrere insieme per iniziare le feste nel migliore dei modi.

“Vi aspettiamo a San Pietro al Tanagro in Piazza Quaranta la sera dell’8 dicembre – conclude Antonio Pagliarulo – per trascorre insieme la festa dell’Immacolata con tante imperdibili iniziative, dedicate a tutte le età”.