San Pietro al Tanagro: rioni da settimane senz’acqua, sindaco convoca Consac. «Situazione non più tollerabile»

Interi rioni senz’acqua, amministrazione comunale chiede a Consac di chiarire i motivi del disservizio. Accade a San Pietro al Tanagro dove il sindaco Enrico Zambrotti ha inviato una nota al presidente della società che gestisce il servizio idrico, Gennaro Maione, al Procuratore Maurizio Desiderio e al Presidente del Collegio Sindacale, Alessandro Feo.

La nota del comune di San Pietro al Tanagro

«La sospensione dell’erogazione dell’acqua per interi rioni di via Europa, via Valle e Case popolari, si protrae ormai da oltre sessanta giorni e ciclicamente da anni, è un’emergenza sanitaria e non è più tollerabile», accusano da San Pietro al Tanagra.

Di qui la convocazione di uno dei rappresentanti di Consac o di un loro delegato ad intervenire il prossimo 12 agosto alle ore 11 presso la sede comunale per spiegare i motivi del disagio e comunicare le zioni «che si obbliga ad effettuare da subito per ripristinare la continuità dell’erogazione dell’acqua».