San Mauro la Bruca: al Santuario Eucaristico si inaugura la prima edizione di “Ars Antiqua Organum”

Domenica 9 giugno alle ore 20:30, presso il suggestivo Santuario Eucaristico di San Mauro la Bruca, si inaugurerà la prima edizione di ARS ANTIQUA ORGANUM. Questo Festival Organistico e di Musica Sacra, organizzato dal comune di San Mauro la Bruca in collaborazione con il Santuario Eucaristico, la Pro Loco locale e il Gruppo Vokal Ensemble, celebra un importante patrimonio musicale e culturale, legato anche alla figura di Carlo Acutis, che presto sarà canonizzato e che frequentava questo luogo per le sue preghiere.

La programmazione del festival non si limita all’evento inaugurale. Per i mesi di luglio, settembre e ottobre sono previsti numerosi appuntamenti, i cui dettagli verranno comunicati prossimamente. Nel mese di luglio, dal 22 al 24, il Santuario Eucaristico ospiterà una “Bottega Musicale” dedicata alla formazione organistica, con concerti serali alle ore 19:00 eseguiti dai partecipanti ai corsi. Il 25 luglio, in occasione del 55° anniversario del Miracolo Eucaristico, si terrà una Santa Messa solenne alle ore 18:00, celebrata da Monsignor Vincenzo Calvosa, Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, e animata dal gruppo Vokal Ensemble.

Il Festival ARS ANTIQUA ORGANUM è intitolato a Carmine Cammarano, ultimo organista autodidatta che suonò l’antico organo del Santuario prima del restauro. Nato a San Mauro la Bruca nell’aprile del 1897, Carmine fu il sesto di sei figli. La sua passione per la musica iniziò con la fisarmonica della madre, Maria Francesca Fatigati, e proseguì grazie al sostegno dei sacerdoti locali che lo incoraggiarono a suonare l’organo antico del Santuario. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di socialità musicale, promuovendo la bellezza, il divertimento e l’impegno attraverso la musica.

Il gruppo Vokal Ensemble, formatosi recentemente ma con grandi ambizioni anche internazionali, è composto da musicisti cilentani appassionati della voce e della “musica a cappella”. Il team è diretto dal Maestro Aniello De Vita, professore titolare di Organo, Pratica Organistica e Canto Gregoriano presso il Conservatorio Statale di Musica di Reggio Calabria “F. Cilea”. De Vita collabora anche con varie istituzioni nazionali e internazionali, tra cui il Leopold-Mozart-Zentrum dell’Università di Augsburg in Germania. Per maggiori informazioni sul festival e per contatti, è possibile rivolgersi a Francesco Romanelli al numero di cellulare 3200871397.