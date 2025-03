San Mauro Cilento: una panchina rossa per la Giornata Internazionale della Donna, ecco il programma

San Mauro Cilento si prepara a celebrare la Giornata Internazionale delle Donne con un evento dal titolo “Salute, prevenzione e diritti”, che si terrà in un clima di riflessione, sensibilizzazione e impegno sociale. L’iniziativa, patrocinata dal comune di San Mauro Cilento, vedrà la partecipazione di illustri ospiti e relatori che offriranno il proprio contributo per discutere tematiche fondamentali come la prevenzione, la sensibilizzazione della comunità e la promozione di un cambiamento culturale che metta al centro il rispetto e la tutela dei diritti delle donne.

Il programma

L’appuntamento è per sabato 8 marzo. Alle ore 16.30, nella Sala Consiliare del Comune di san Mauro Cilento, a portare i saluti istituzionali sarà il Sindaco Carlo Pisacane, seguito dagli interventi di: Elena Paolillo, Consigliere Comunale; Don Gianluca Cariello, Parroco di San Mauro Cilento; Monia Monzo, Vicepresidente dell’Associazione Mandem ed esperta in violenza di genere; Iolanda Cennamo, Avvocato criminologo forense; Nicoletta Bertucci, Responsabile dell’Associazione Cilento Lifestyle e referente per il Cilento dell’Associazione Progetto Cuore; Tommaso Pellegrino, Dirigente Medico di Chirurgia Generale presso l’Azienda Universitaria Policlinico “Federico II” di Napoli, afferente alla Breast Unit del Policlinico “Federico II” di Napoli.

Panchina rossa

Uno dei momenti più emozionanti della giornata sarà l’inaugurazione della Panchina Rossa, un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e un richiamo costante a non distogliere l’attenzione da un problema ancora tristemente attuale. L’evento sarà arricchito da un accompagnamento musicale d’eccezione con le esibizioni di: Miriam Artiaco, Soprano; M° Alessandro Schiavo, Strumentalista e Direttore d’orchestra; M° Maria Filomena Cilento, Maestra di Sassofono.