San Mauro Cilento: un viaggio nella storia dell’emigrazione Sanmaurese, ecco il progetto

Il Comune di San Mauro Cilento, in collaborazione con il Ministero della Cultura e il progetto PNRR “Turismo delle Radici”, è lieto di annunciare la realizzazione dell’evento culturale dal titolo “Radici Erranti: Storia dell’Emigrazione Sanmaurese (1870-1970)”, un appuntamento unico volto a celebrare e preservare la memoria storica della nostra comunità.

L’evento

L’evento si articolerà in due giornate, il 26 e il 27 dicembre, offrendo un programma di grande spessore culturale, arricchito da momenti musicali, testimonianze e riflessioni sul fenomeno migratorio che ha plasmato l’identità del territorio sanmaurese.

Ecco il programma

26 dicembre, ore 18.00 – Chiesa Parrocchiale Concerto per gli emigrati, eseguito dalla Banda Musicale C.B.A. Martecca, sotto la direzione del Maestro C. Maluiri. La serata sarà impreziosita dalla presenza di testimonianze dirette, che offriranno uno sguardo intimo e personale sull’esperienza migratoria di tanti sanmauresi.

27 dicembre, ore 18.00 – Chiesa San Nicola Serata dedicata alla tradizione e all’indagine storica Presentazione della ricerca iconografica e del materiale d’archivio raccolto, curata da Osvaldo Marrocco e Gianpiero Scafuri, con particolare attenzione all’impatto culturale e sociale dell’emigrazione locale. Interverrà il Sindaco Carlo Pisacane, il quale avrà il piacere di concedere in comodato d’uso ai tre bar del paese un album fotografico per ciascuna struttura, rendendolo liberamente consultabile dai visitatori. In questo modo, sarà possibile immergersi nella narrazione visiva della storia e delle radici della nostra comunità. I

nfine il volume “Radici Erranti” che racconta la storia della nostra emigrazione tra il 1918 e il 1970, sarà regalato alle famiglie emigrate presenti. L’evento sarà ulteriormente impreziosito da un’esecuzione di brani della tradizione natalizia, offerta dall’Associazione “G. Puccini” di San Mauro Cilento, contribuendo a creare un’atmosfera di suggestiva armonia culturale e musicale. Un momento per onorare il passato e guardare al futuro.

Il progetto

Questo evento si inserisce nell’ambito dell’Anno delle Radici Italiane, un’iniziativa promossa a livello nazionale per riscoprire le storie di emigrazione che rappresentano un pilastro della nostra identità. Attraverso musica, immagini e parole, “Radici Erranti” mira a creare un ponte tra generazioni, affinché il ricordo di chi ha lasciato San Mauro per cercare fortuna altrove possa continuare a vivere nel cuore della nostra comunità.