San Mauro Cilento: torna l’appuntamento con “Aprile alle erbe”

Il Comune di San Mauro Cilento, guidato dal Sindaco, Giuseppe Cilento, è pronto a vivere un mese di aprile molto intenso per via della nuova edizione della manifestazione “Aprile alle Erbe”, in programma dal 5 al 29 aprile tra le colline del borgo cilentano.

L’evento

La manifestazione, che ha sempre avuto grande successo, rappresenta la celebrazione della primavera, alla scoperta dei colori e dei sapori della natura cilentana. L’evento, organizzato e promosso dalla Cooperativa Nuova Cilento, offrirà la possibilità di vivere dei veri e propri tour immersivi per far conoscere il mondo delle erbe spontanee, tra passeggiate nei luoghi più suggestivi del posto, laboratori di cucina, divulgazione e tanto altro ancora.

Ricco calendario

L’appuntamento con “Aprile alle erbe” sarà caratterizzato da un grande calendario di eventi che daranno vita a ben 4 settimane di manifestazione molto coinvolgente. La partenza è fissata da venerdì 5 aprile, per un insieme di weekend incentrati sulla conoscenza del Cilento più vero e autentico.