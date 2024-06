San Mauro Cilento, insediata la nuova giunta Pisacane: ecco il Consiglio Comunale

Nell’aula consiliare del Comune di San Mauro Cilento, si è insediata ufficialmente la nuova giunta guidata dal neo sindaco Carlo Pisacane. Durante la seduta inaugurale, tenutasi nella serata di ieri, i membri eletti hanno prestato giuramento e hanno assunto ufficialmente i loro incarichi.

“Oggi è un giorno storico per il nostro Comune. Sono fiducioso che, con l’impegno e la dedizione di ciascun consigliere, riusciremo a portare avanti progetti importanti per migliorare la qualità della vita per tutti i nostri concittadini”, ha sottolineato Pisacane.

Ecco il consiglio comunale

Esposito Domingo (Sport, Politiche Sociali e Protezione Civile), Di Maria Angelo (Personale, Bilancio, Tributi e Ambiente), Orlando Luigi (Politiche Comunitarie, Fondi PNRR e Terzo Settore), Mazzarella Giancamillo (Demanio e Turismo Sostenibile), D’Agosto Mauro (Decoro Urbano), Paolillo Elena (Territorio e Viabilità comunale), Volpe Francesco (Turismo, Agricoltura, Artigianato e Commercio).

Per l’opposizione: Giuseppe Cilento, Elvira Zammarrelli e Francesco Materazzi.