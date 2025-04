San Marco di Castellabate: tutto pronto per i preparativi dei solenni festeggiamenti in onore di San Marco Evangelista | VIDEO

San Marco di Castellabate è in fermento per i preparativi dei solenni festeggiamenti in onore di San Marco Evangelista del prossimo 25 aprile. Una festa particolarmente sentita e attesa dalla comunità, ma che quest’anno sarà caratterizzata da un tono più sobrio dopo la scomparsa di Papa Francesco.

I festeggiamenti

Il programma dei festeggiamenti, infatti, è stato rimodulato. Tutti gli eventi civili sono stati posticipati a dopo le esequie, previste sabato mattina, del Sommo Pontefice. I rituali religiosi, invece, sono stati confermati regolarmente ma con una dedica speciale proprio rivolta a Papa Francesco.

Per lui è in programma un toccante ricordo al rientro dalla processione di San Marco: “Sarà una festa con un velo di tristezza. La nostra comunità è legata in maniera indelebile a Papa Francesco. Nel 2019 la statua di San Marco è stata accolta in Vaticano ed è stata benedetta. Sono ricordi che restano nel cuore e li rivivremo il giorno della festa per un ultimo sentito saluto al Pontefice”, le parole di Don Pasquale Gargione, Parroco della Chiesa di San Marco Evangelista.