San Marco di Castellabate: 1° maggio con il concerto dei “From Zero” tribute band dei Linkin park

Il tradizionale concerto del 1° Maggio che da anni allieta la Piazza Comunale di San Marco di Castellabate, quest’anno si tinge di rock, con il concerto dei “From Zero” un tributo alla storica band statunitense ” Linkin Park” per incantare il pubblico con con le hit più celebri della storica band in una notte di grande musica.

L’evento

L’evento si terrà domani, giovedì 1 Maggio alle ore 21:00 in Piazza Don Giuseppe Comunale a San Marco ed è organizzato dalla locale associazione Vivi San Marco. L’atteso ritorno dei Linkin Park dello scorso anno, con una formazione in parte rinnovata e la nuova cantante donna Emily Amstrong, spinge i ragazzi torinesi accomunati dalla passione per l’iconica band dei primi anni 2000, a formare il loro tribute show con cantante donna seguendo la scia dei nuovi Linkin Park.

La band

I From Zero sono in tour in Italia ma anche all’estero con diverse date in Germania, Austria e Svizzera, capitanati da Paola Marcenzi, cantante e frontwoman della band, Luca Taverna, Paolo Negri, Davide, Mirko Zarino e Corrado Re, presenteranno uno show energico pronto a far vivere un’esperienza live di grande impatto sulle iconiche note di “In the end, Numb, Papercut” e tantissime altre canzoni dei Linkin Park che hanno fatto la storia della scena Rock anni 2000.

“Siamo molto entusiasti e non vediamo l’ora di assistere a questo fantastico evento” dichiara soddisfatto Antonino Spinelli, Presidente dell’Associazione Culturale Vivi San Marco. Il concerto del 1 Maggio è ormai diventata una tradizione per il nostro paese e va a concludere il programma dei festeggiamenti in onore del nostro Santo Patrono “San Marco Evangelista”. Ogni anno cerchiamo sempre di rinnovare la scelta, toccando diversi generi e modalità di evento. Questa quarta edizione sarà rivolta al rock con sfumature rap, in passato abbiamo avuto il pop italiano con la Negramaro Tribute Band, le selezioni musicali alternative di Indie Power e i grandi classici rock con i Queen of Bulsara.

L’Associazione Vivi San Marco rinnova l’appuntamento per Giovedì 1 Maggio ore 21:00 Piazza Don Giuseppe Comunale a San Marco di Castellabate per il concerto dei “From Zero” il primo tribute show dedicato ai Linkin Park con cantante donna.