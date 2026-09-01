San Giovanni a Piro, un’estate in controtendenza: la destagionalizzazione passa da Equinozio d’Autunno

Mentre buona parte della costa cilentana chiude i conti con un’estate 2026 dai chiaroscuri evidenti, il Comune di San Giovanni a Piro racconta una storia diversa. I dati sulle presenze turistiche registrano una crescita del 3,2% rispetto allo scorso anno, un segnale di continuità che gli operatori locali leggono come la conferma di un modello ormai consolidato: quello di un’ospitalità diffusa e di nicchia, capace di fidelizzare i visitatori anno dopo anno anche al di fuori dei soli mesi di punta, garantendosi un turismo di qualità.

Un andamento in controtendenza

Il quadro generale del Cilento nell’estate appena trascorsa non è stato dei più semplici. Il comprensorio ha scontato una flessione complessiva delle presenze rispetto alle stagioni precedenti, con Ferragosto che ha comunque richiamato migliaia di turisti sulle spiagge più gettonate, tra code in viabilità e le consuete polemiche di fine stagione. In questo contesto, il territorio di San Giovanni a Piro – che unisce il capoluogo collinare, la frazione di Bosco e il borgo marinaro di Scario – si distingue per una tenuta che va oltre il semplice dato numerico: è la fotografia di una strategia che negli ultimi anni ha puntato con decisione sulla diversificazione dell’offerta, tra mare, entroterra e cultura.

La leva degli eventi: Equinozio d’Autunno

Al centro di questa strategia c’è la rassegna “Equinozio d’Autunno”, organizzata dal Comune con il patrocinio della Regione Campania, che da anni rappresenta uno degli appuntamenti più identitari del Basso Cilento.

L’edizione 2026, dal titolo “A Sud”, ha scelto di raccontare il territorio come crocevia mediterraneo, luogo di incontro tra culture e linguaggi musicali diversi, e lo ha fatto attraverso un cartellone distribuito tra i tre centri del Comune, cucendo insieme costa ed entroterra in un unico percorso.

Il programma si è aperto il 18 luglio a Scario, in Piazza Immacolata, con l’anteprima affidata a Livio Cori. La rassegna è poi tornata protagonista a settembre con tre serate a ingresso gratuito pensate per accompagnare la coda della stagione estiva ben oltre Ferragosto: sabato 5 settembre il capoluogo San Giovanni a Piro ospiterà in Piazza Giovanni Paolo II il concerto di LDA e Aka7even; venerdì 11 settembre sarà la volta di Bosco, in Piazza 7 Luglio 1828, con Eugenio Bennato a rappresentare le radici mediterranee della manifestazione; la chiusura, sabato 12 settembre, è affidata a The Kolors sul Piazzale del Porto di Scario, a suggellare il viaggio “a sud” con un sound pop dal respiro internazionale.

Destagionalizzare, non solo d’estate

Non è un caso che l’amministrazione guidata dal sindaco Ferdinando Palazzo abbia scelto da anni di spingere il calendario degli eventi fino a metà settembre, ben oltre la chiusura convenzionale della stagione balneare. È esattamente questo lo snodo su cui si gioca la destagionalizzazione: spostare in avanti l’attenzione di turisti e visitatori, offrendo motivi concreti per prolungare il soggiorno o tornare in bassa stagione. Un tema che, del resto, è oggi al centro dell’agenda turistica regionale, con la Regione Campania che ha destinato risorse dedicate proprio alla destagionalizzazione e all’aggregazione tra Comuni, elemento invece oggetto di critiche nei centri più a sud, quelli del Golfo di Policastro.

Per San Giovanni a Piro, la scommessa sembra pagare: la crescita delle presenze si accompagna a un’offerta ricettiva diffusa, fatta di piccole strutture e di un turismo che gli operatori definiscono fidelizzato, meno legato al singolo weekend di alta stagione e più orientato a un rapporto continuativo con il territorio. Un modello che, unito alla capacità di portare grandi nomi della musica italiana in piazze di paese, prova a rispondere a una domanda sempre più diffusa in Cilento: come trasformare un territorio di passaggio estivo in una destinazione vissuta tutto l’anno.