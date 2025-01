San Giovanni a Piro: il Santuario di Pietrasanta tra le Chiese Giubilari

Il Santuario Maria Santissima di Pietrasanta, che solenne svetta sul promontorio del Comune di San Giovanni a Piro e si affaccia sul Golfo di Policastro, in occasione del Giubileo 2025 rientra la tre Chiese Giubilari nella Diocesi di Teggiano-Policastro.

Un luogo santo di accoglienza

Luogo santo di accoglienza e spazio privilegiato per generare speranza, come espresso dal Santo Padre in merito ai Santuario, quello di Maria Santissima di Pietrasanta è pronto ad accogliere tutti i fedeli affinché possano conseguire l’indulgenza Giubilare. “Ci siamo preparati a questo anno di Grazia, molto importante e molto atteso e a tal proposito vogliamo ringraziare il Signore perché ci dona l’opportunità di ringraziarlo e dire anche grazie al nostro Vescovo perché ha designato questo nostro Santuario Chiesa Giubilare – ha affermato don Simone Lacorte, parroco di San Giovanni a Piro – Una meta dove i nostri pellegrini potranno venire per lucrare l’Indulgenza Plenaria. Il nostro è un Santuario aperto tutto l’anno per tutti i pellegrini che vogliono visitarlo: per la bellezza del luogo e per la bellezza che il tempio racchiude. In questa oasi spirituale sono tante le testimonianze di fedeli che accorrono per invocare la protezione della Vergine Santa”.

Una meta Giubilare voluta dal vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Antonio De Luca. “Al centro dell’anno Giubilare c’è proprio il pellegrinaggio, che molto fedeli possono scegliere di fare nel Santuario di Pietrasanta, per quanti vogliono vivere questo incontro con il Signore nel nostro caso mediato dalla Vergine Maria”.