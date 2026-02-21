San Giovanni a Piro: il Museo Ortega di Bosco presto tra la rete dei musei nazionali. A InfoCilento parla il sindaco Palazzo

Il Museo Ortega, inaugurato nell’aprile del 2025 a Bosco, presto entrerà a far patte della rete dei Musei nazionali. È quanto voluto dall’amministrazione comunale di San Giovanni a Piro guidata dal Sindaco Ferdinando Palazzo. L’iter avviato permetterà al Museo Ortega di rientrare tra i 5000 musei e luoghi della cultura presenti sul territorio nazionale.

Le parole del sindaco, Ferdinando Palazzo

“Tutto questo è la concretizzazione dell’idea che noi avevamo di Bosco, ossia di far diventare Bosco un vero e proprio museo dove ha scelto di risiedere il pittore José Ortega – ha affermato il primo cittadino – La bellezza di questo posto e dei suoi abitanti fa innamorare tutte le persone che vengono, così come ha fatto innamorare Ortega e me nel corso degli anni.

Investire nel paese di Bosco per la nostra amministrazione è sempre un piacere. Fare in modo che gli investimenti abbiamo poi tutti i riconoscimenti a livello nazionale è qualcosa che ci rende ancora più orgogliosi. Abbiamo inaugurato questo Museo l’anno scorso e siamo in dirittura d’arrivo con le pratiche per far rientrare questo Museo Ortega tra la rete dei Musei nazionali.

Gli altri progetti in programma

Contemporaneamente stiamo già lavorando al vecchio museo, lo stiamo ripensando e riallestendo. Abbiamo inoltre pensato di completare questo viaggio, attraverso le stradine di Bosco, che ci conduce alla casa del pittore Ortega, acquistando anche la Cappella dei Santissimi Pietro e Paolo che faceva parte dell’antico complesso conventuale. Vogliamo in tal modo riscoprire le nostre radici storiche per non abbandonare la nostra storia perché significherebbe abbandonare il nostro futuro”, conclude il primo cittadino.