San Giovanni a Piro, i The Kolors chiudono da record Equinozio d’Autunno

È stata la musica travolgente dei The Kolors, il gruppo pop nato a Napoli nel 2009, a chiudere la XXI edizione di “Equinozio d’Autunno”. La kermesse culturale e musicale, organizzata dal Comune di San Giovanni a Piro, da oltre due decenni rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana.

Dopo l’anteprima nel mese di luglio con Livio Cori, il festival è entrato ufficialmente nel vivo lo scorso 5 settembre con LDA e Aka 7even. Il duo ha infiammato Piazza Giovanni Paolo II a San Giovanni a Piro alla presenza di un pubblico delle grandi occasioni, che ha cantato all’unisono tutti i brani eseguiti dai propri beniamini.

Eugenio Bennato a Bosco: la musica d’autore al servizio del riscatto del Sud

L’11 settembre è stato Eugenio Bennato, con la sua musica d’autore, a conquistare Piazza 7 Luglio 1828 a Bosco, paese simbolo della rivolta e dei moti cilentani del 1828. La sua esibizione ha incarnato alla perfezione lo spirito della XXI edizione del festival, interamente dedicata e diretta “a Sud, un Sud che accoglie, che programma e che produce”.

Diecimila presenze a Scario: il boom per i The Kolors e il successo di “Italodisco”

A chiudere l’edizione 2026 di Equinozio d’Autunno è stata infine la band dei The Kolors, che ha travolto la frazione marittima di Scario. Diecimila le presenze registrate nella nota località turistica del Golfo di Policastro che, nella serata di sabato 12 settembre, è stata letteralmente presa d’assalto da un pubblico in delirio per la famosa band partenopea.

Numerosi i brani eseguiti dai The Kolors nel corso di una performance che ha raggiunto l’apice con l’iconica “Italodisco”, il brano che a partire dal 2023, anno di uscita, ha superato i 230 milioni di ascolti su Spotify.

La XXI edizione di “Equinozio d’Autunno” si chiude dunque nel migliore dei modi in termini di affluenza e di spettacolo, confermando come anche in questo 2026 la rassegna non abbia affatto tradito le grandi aspettative della vigilia.