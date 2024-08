San Giovanni a Piro, centri storici più fruibili: ecco le regole per i cittadini fino al 4 settembre

Anche nel Comune di San Giovanni a Piro nel mese di agosto si registra un elevato numero di turisti e di persone che tornano nel loro paese natio per trascorrere le vacanze. Il capo dell’area vigilanza, con l’obiettivo di rendere spensierata la fruibilità dei centri storici ai cittadini e garantirne la sicurezza, ha adottato un provvedimento di chiusura del transito e di divieto di sosta nei confronti di ogni genere di veicolo per tutto il mese di agosto e fino al 4 settembre.

Il provvedimento

È stata istituita l’isola pedonale per l’intera area dei centri storici al capoluogo con il seguente orario: Rione Paese – dalle ore 19.00 alle 24.00 : inizio via Roma – Cappella Madonna del Carmine/fine via Teodoro Gaza – Cappella Maria Santissima Addolorata – Cappella San Francesco di Paola; Rione Tornito – dalle ore 19.00 alle 24.00: inizio via Roma( adiacente Municipio) / fine via Roma- Discesa Ponte. Il provvedimento prevede anche l‘istituzione di divieto di sosta nelle seguenti aree: Piazza Teodoro Gaza (al capoluogo ) permanente h24, piazza San Gaetano (al capoluogo) permanente h24 fino al civico 77 di via Roma, piazza S.Rosalia (alla frazione Bosco) dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

Istituito inoltre il divieto di transito ai mezzi agricoli e industriali nei centri storici per l’arco dell’intera giornata, tranne per i veicoli autorizzati, muniti di apposita autorizzazione e il divieto di svolgere mansioni rumorose (utilizzo decespugliatore, martello pneumatico, attrezzi meccanici, ecc), nelle prime ore del mattino (6.00-10.00) e nelle prime ore del pomeriggio (14.00-16.00) nei centri storici. Eventuali richieste di temporaneo accesso alle aree interessate dovranno essere presentate e motivate all’ufficio di polizia locale. Per quanto riguarda il carico/scarico merci per la attività commerciali presenti nei tratti interessati dovrà essere effettuato entro le ore 19.00.