Salvitelle: la sindaca Maria Antonietta Scelza nomina la giunta comunale. Nicola Isoldi nominato vice sindaco

La rieletta sindaca, Maria Antonietta Scelza, ha provveduto nella giornata di ieri a nominare la giunta comunale di Salvitelle dopo le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno scorsi. Entrano in giunta Nicola Isoldi, con l’incarico di vice sindaco e Rosario Perretta, assessore con delega a spettacolo e turismo.

Le elezioni amministrative di Salvitelle hanno visto contrapporsi due liste per il rinnovo del consiglio comunale. Quella guidata dalla sindaca uscente, Maria Antonietta Scelza e l’altra guidata da Francesco Perretta, ex vice sindaco che ha guidato per 4 anni ed 11 mesi il piccolo comune del Tanagro insieme alla Scelza, per poi decidere di staccarsi dal gruppo di maggioranza e candidarsi alla guida di una lista.

L’esito delle amministrative è noto: Maria Antonietta Scelza è stata riconfermata prima cittadina. Adesso Perretta siederà tra i banchi della minoranza.