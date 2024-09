Salvatore Della Luna Maggio è il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Sala Consilina

L’amministrazione comunale di Sala Consilina, guidata dal sindaco Domenico Cartolano, esprime il più caloroso benvenuto a Salvatore Della Luna Maggio, nuovo Comandante della Polizia Municipale di Sala Consilina.

“Siamo certi che, grazie alla sua esperienza e competenza, saprà guidare il Corpo con impegno, dedizione e spirito di servizio verso la nostra comunità.” dichiarano dall’amministrazione comunale di Sala Consilina.

“Allo stesso tempo, desideriamo ringraziare di cuore Claudio Cioffi per l’egregio lavoro svolto, dimostrando grande professionalità e senso del dovere. Il suo contributo è stato prezioso per garantire sicurezza e ordine pubblico nel nostro comune, e gli auguriamo i migliori successi per il futuro“, concludono gli amministratori,