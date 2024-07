Salvataggio in mare: Rashid Bouknamsa salva turista a Montecorice. Il plauso del sindaco di Lustra

Un gesto eroico ha salvato la vita a un turista di 83 anni a Montecorice. L’uomo, che si trovava in mare a circa 50 metri dalla riva, è stato trascinato dalle onde. È stato in quel momento che Rashid Bouknamsa, addetto alla balneazione di un lido a Case del Conte, non ha esitato a intervenire.

Con coraggio e abilità, Rashid si è tuffato in acqua e ha raggiunto il turista in difficoltà. Lo ha poi riportato a riva sano e salvo, scongiurando il peggio.

Salvataggio in mare a Montecorice: il plauso del sindaco di Lustra

L’azione di Rashid è stata elogiata dal sindaco di Lustra, Luigi Guerra, che a nome di tutta la comunità ha espresso la sua più profonda gratitudine e ammirazione per il gesto eroico del giovane bagnino.

“Rashid ha dimostrato grande coraggio e senso di responsabilità“, ha dichiarato il sindaco Guerra. “Il suo intervento tempestivo ha salvato la vita a un uomo e ha evitato una tragedia. A nome di tutta Lustra, gli rivolgiamo i nostri più sentiti ringraziamenti e complimenti“.