Con il taglio del nastro ha preso il via ufficialmente il Salone della Dieta Mediterranea al Next l’ex Tabacchificio in località Cafasso. Tre giorni ad ingresso gratuito con oltre 100 iniziative, tra musica all’aperto, talk istituzionali, cooking show, street food, workshop, laboratori scientifici ed esposizione di eccellenze.

L’evento si snoda intorno alle parole chiave Cibo, Cultura e Benessere, alte espressioni del modello che abbraccia i Paesi del Mediterraneo.